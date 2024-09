Hàn Quốc dự kiến ra mắt Bộ Tư lệnh chiến lược vào 1/10

Photo : YONHAP News

Quân đội Hàn Quốc ngày 18/9 cho biết Bộ Tư lệnh chiến lược, cơ quan đóng vai trò tháp điều kiển trong việc đối phó với các mối đe dọa vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) từ Bắc Triều Tiên, sẽ chính thức ra mắt vào ngày 1/10 tới.Bộ Tư lệnh chiến lược được thành lập dưới quyền của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, và có trụ sở được đặt tại Bộ Tư lệnh phòng vệ thủ đô thuộc quận Gwanak, Seoul.Bộ Tư lệnh chiến lược sẽ chịu trách nhiệm chỉ huy tổng hợp các tài sản chiến lược của quân đội Hàn Quốc như tên lửa đạn đạo Hyunmoo, chiến đấu cơ tàng hình, tàu ngầm lớp 3.000 tấn. Việc thành lập Bộ Tư lệnh chiến lược sẽ giúp mở rộng quy mô tổ chức quân đội Hàn Quốc trong việc đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt từ miền Bắc.Trước đây, người đứng đầu Bộ phận đối phó với vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt trong Hội đồng tham mưu trưởng liên quân do Trung tướng đảm nhận, nhưng vị trí Tư lệnh Bộ Tư lệnh chiến lược sẽ là do Thượng tướng đảm trách, với lực lượng nhân sự được tăng cường gấp nhiều lần.Bộ Tư lệnh chiến lược sẽ chịu trách nhiệm chung về "hệ thống ba trụ cột" của Hàn Quốc gồm hệ thống tấn công phủ đầu bằng tên lửa "Kill Chain", hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD), và hệ thống trừng phạt và đáp trả trên diện rộng (KMPR). Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, KAMD vẫn sẽ do Bộ Tư lệnh tác chiến Không quân vận hành để đảm bảo hiệu quả hoạt động.Ngoài ra, Bộ Tư lệnh chiến lược Hàn Quốc sẽ là đối tác tương ứng của Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ, cơ quan kiểm soát tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và hệ thống cảnh báo sớm về hạt nhân. Hai bên sẽ hợp tác trong việc phát triển hệ thống tích hợp vũ khí hạt nhân-thông thường (CNI) và thực hiện các cuộc huấn luyện liên quan.Viện nghiên cứu quốc phòng Hàn Quốc (KIDA) cho biết nếu chức năng của Bộ Tư lệnh chiến lược vẫn nằm trong Hội đồng tham mưu trưởng, Hàn Quốc sẽ không thể giao tiếp trực tiếp với Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ mà phải thông qua Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ. Điều này có thể làm giảm hiệu quả hợp tác giữa tác chiến hạt nhân của Washington và tác chiến bằng vũ khí thông thường của Seoul. Hiện hai nước đang thảo luận về việc cử sĩ quan liên lạc thường trực giữa hai Bộ Tư lệnh chiến lược để tăng cường trao đổi thông tin.