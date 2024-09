Nhiều địa phương tại Hàn Quốc phá kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong tháng 9

Photo : KBS

Theo dữ liệu từ các thiết bị quan trắc tự động của Cục khí tượng Hàn Quốc, nhiệt độ ngày 17/9 tại huyện Gokseong (tỉnh Nam Jeolla) và thành phố Jinju (tỉnh Nam Gyeongsang) đã chạm mức 38 độ C, mức kỷ lục khi đợt nắng nóng bất thường tiếp tục kéo dài đến giữa tháng 9.Ngoài ra, nhiều khu vực phía Nam và miền Trung Hàn Quốc như thành phố Gwangju (tỉnh Gyeonggi), thành phố Namwon (tỉnh Bắc Jeolla),thành phố Changwon (tỉnh Nam Gyeongsang), thành phố Gumi (tỉnh Bắc Gyeongsang) và huyện Buyeo (tỉnh Nam Chungcheong) cũng ghi nhận mức nhiệt trên 35 độ C, phá kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong tháng 9 tại các địa phương này.Ở Seoul, nhiệt độ trong ngày đạt 33,2 độ C, vượt ngưỡng 33 độ C, tiêu chuẩn để ban hành cảnh báo nắng nóng. Hiện tại, cảnh báo nóng hay chú ý nắng nóng đã được ban hành tại hầu hết các địa phương khu vực thủ đô, phía Tây Nam tỉnh Gangwon, cũng như toàn bộ miền Trung, miền Nam và đảo Jeju.Do độ ẩm cao, tình trạng nóng dự kiến sẽ kéo dài suốt đêm, gây ra hiện tượng đêm nhiệt đới (nhiệt độ vào ban đêm vượt ngưỡng 25 độ C) ở các vùng ven biển phía Nam, tỉnh Nam Chungcheong và thủ đô Seoul.Theo dự báo, tình trạng nắng nóng bất thường sẽ kéo dài đến hết 19/9, sau đó trong ngày 20/9 sẽ có mưa rải rác. Từ 21/9, không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống sẽ làm nền nhiệt giảm dần.