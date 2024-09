Bắc Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo kiểu mới mang đầu đạn siêu lớn

Photo : KBS News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/9 đưa tin Tổng cục tên lửa của nước này một ngày trước đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật kiểu mới mang tên "Hwasongpho-11-Da-4.5".Theo KCNA, tên lửa đạn đạo chiến thuật kiểu mới này được trang bị đầu đạn cỡ siêu lớn nặng 4,5 tấn. Mục đích của vụ phóng cùng ngày là nhằm xác nhận độ bắn trúng chính xác mục tiêu ở cự ly tầm trung 320 km và sức công phá của đầu đạn siêu lớn.Đây là lần phóng thử nghiệm thứ hai loại tên lửa này sau lần đầu hôm 1/7 từ khu vực huyện Changyon, tỉnh Nam Hwanghae về phía Đông Bắc. Khi đó, tên lửa đầu tiên đã bay được hơn 600 km, còn tên lửa thứ hai bay được 120 km. Quân đội Hàn Quốc nhận định miền Bắc có vẻ đã phóng thất bại tên lửa thứ hai, tên lửa này có khả năng cao đã rơi xuống khu vực đất liền thuộc Bình Nhưỡng.Khi thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắn, Bắc Triều Tiên thường nhắm vào các đảo không người ở trên vùng biển phía Đông của bán đảo Hàn Quốc nhưng vụ phóng tên lửa vào ngày 18/9 vừa qua là lần đầu tiên miền Bắc thiết lập mục tiêu trên đất liền.Quân đội Hàn Quốc phân tích tên lửa Bắc Triều Tiên phóng đã bay được khoảng 400 km, trong khi Bình Nhưỡng công bố là 320 km, điều này có thể là một hành động đánh lạc hướng của miền Bắc.Ngoài ra, KCNA cho biết Bắc Triều Tiên cũng đã thử nghiệm phóng tên lửa hành trình chiến lược kiểu mới với tính năng được cải tiến, phù hợp để sử dụng trong chiến đấu. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đã thị sát và hài lòng về vụ thử nghiệm lần này. Ông Kim khẳng định vụ phóng thử nghiệm cùng với việc liên tục nâng cao tính năng của vũ khí có mối liên hệ trực tiếp với các mối đe dọa nghiêm trọng từ các thế lực bên ngoài tác động tới môi trường an ninh quốc gia của Bắc Triều Tiên.Nhà lãnh đạo Kim nhận định tình hình quân sự và chính trị trong khu vực đang đe dọa nền an ninh quốc gia, do đó việc tăng cường sức mạnh quân sự tự vệ cần trở thành ưu tiên hàng đầu của miền Bắc. Bình Nhưỡng cần tiếp tục phát triển cả vũ khí thông thường và năng lực hạt nhân, phải sở hữu công nghệ quân sự tiên tiến nhất thế giới với khả năng tấn công vượt trội.Bên cạnh đó, Chủ tịch Kim Jong-un cũng đã kiểm tra nhiều loại vũ khí bắn tỉa (súng trường), bao gồm súng bắn tỉa cỡ nòng 7,62 mm và súng tự động cỡ nòng 5,56 mm do Viện khoa học quốc phòng trực thuộc Tổng cục tên lửa của nước này phát triển.