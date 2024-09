Số lượng bệnh nhân cấp cứu tại Hàn Quốc giảm trong dịp Tết Trung thu

Photo : KBS News

Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Cho Kyu-hong trong buổi họp báo ngày 18/9 cho biết số bệnh nhân đến phòng cấp cứu trong kỳ nghỉ Tết Trung thu trung bình một ngày là 27.505 người, giảm hơn 20% so với mức 36.996 người trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024.So với dịp Tết đầu năm nay, số lượng bệnh nhân nặng đến phòng cấp cứu từ ngày 14-17/9 giảm nhẹ, bình quân mỗi ngày là 1.255 người. Trong khi đó, số bệnh nhân nhẹ giảm đáng kể với 30%, trung bình chỉ còn 16.157 người mỗi ngày.Chính phủ Hàn Quốc cho biết trong kỳ nghỉ lễ Trung thu, có từ 87 đến 92 cơ sở y tế có đủ điều kiện điều trị 27 loại bệnh cấp cứu nghiêm trọng, giảm so với 99 cơ sở hoạt động vào tuần đầu tiên của tháng 9. Tính đến ngày 17/9, số lượng bác sĩ làm việc tại 180 trung tâm y tế cấp cứu ở các khu vực và địa phương trên toàn quốc là 1.865 người, giảm hơn 400 người so với khoảng 2.300 bác sĩ vào quý IV năm 2023. Nguyên nhân là do từ tháng 2/2024, số lượng bác sĩ nội trú đã giảm hơn 500 người.Liên quan đến các trường hợp xe cứu thương phải chạy lòng vòng tìm phòng cấp cứu trong kỳ nghỉ Tết Trung thu, Chính phủ giải thích rằng vấn đề này đã tồn tại từ trước khi các bác sĩ nội trú rời khỏi bệnh viện. Theo đó, việc cải cách hệ thống y tế là điều cấp thiết.Bộ trưởng Cho Kyu-hong cam kết sẽ đẩy nhanh việc tăng cường nhân lực y tế thiết yếu và cải thiện hệ thống y tế tại các khu vực. Đồng thời, ông Cho cũng kêu gọi giới y bác sĩ tham gia vào cơ chế thảo luận giữa chính giới, Chính phủ và giới y tế. Nếu giới y tế đưa ra các đề xuất hợp lý về chỉ tiêu tuyển sinh đại học ngành Y năm 2026, Chính phủ sẵn sàng thảo luận với tinh thần cởi mở.