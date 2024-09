Phe đối lập Hàn Quốc đơn phương thông qua ba dự luật gây tranh cãi tại Quốc hội

Photo : YONHAP News

Trong phiên họp toàn thể Quốc hội khóa XXII ngày 19/9, đảng Dân chủ đồng hành cùng các đảng đối lập đã thông qua ba dự luật gây tranh cãi gồm dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra về các nghi ngờ liên quan tới Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh khi tìm kiếm nạn nhân mất tích trong mưa lớn và dự luật về thúc đẩy sử dụng phiếu quà tặng dùng tại một số khu vực địa phương.Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã tẩy chay phiên họp toàn thể này do đây là những gì mà hai bên chưa đạt được nhất trí. Tuy nhiên, nghị sĩ Ahn Cheol-soo thuộc đảng cầm quyền đã tham gia bỏ phiếu và ủng hộ dự luật lập nhóm điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh.Mặc dù hầu hết nghị sĩ đảng cầm quyền đều không tham gia bỏ phiếu nhưng ba dự luật này đều được thông qua với số phiếu ủng hộ quá bán.Trong cùng thời gian thực hiện bỏ phiếu, đảng Sức mạnh quốc dân đã tổ chức cuộc họp riêng để tiếp tục thảo luận về tính không hợp lệ của các dự luật này.Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân Choo Kyung-ho cho rằng đảng đối lập đã thông qua các dự luật một cách vội vã dù có sự phản đối từ Chính phủ và đảng cầm quyền. Do đó, ông Choo cảnh cáo việc các đảng đối lập đơn phương thông qua dự luật chỉ sẽ khiến các dự luật này bị "xóa sổ" do Tổng thống sẽ dùng quyền phủ quyết.