Tổng thống Hàn Quốc để ngỏ về việc thiết lập quan hệ

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đêm ngày 19/9 đã đặt chân tới thủ đô Praha của Cộng hòa Séc, bắt đầu lịch trình thăm chính thức quốc gia Đông Âu này trong 4 ngày. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc tới Séc sau khoảng 9 năm.Ngay sau lễ tiếp đón, ông Yoon đã họp thượng đỉnh với Tổng thống Séc Petr Pavel. Lãnh đạo hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực như kinh tế và an ninh, nhân kỷ niệm năm 2025 tròn 10 năm thiết lập quan hệ "đối tác chiến lược" giữa hai nước.Với việc doanh nghiệp Hàn Quốc được chọn là nhà thầu ưu tiên đàm phán cho dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới cỡ lớn tại các khu vực Dukovany, dự kiến ký kết hợp đồng cuối cùng vào tháng 3 năm tới, Seoul và Praha cũng đã thống nhất xúc tiến phối hợp chiến lược trong các ngành công nghiệp tiên tiến và an ninh năng lượng.Đặc biệt, Tổng thống Yoon khẳng định Chính phủ sẽ quan tâm và tập trung dồn toàn lực để có thể ký hợp đồng cuối cùng của dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Séc một cách thuận lợi. Hàn Quốc cũng sẽ cùng Cộng hòa Séc tham gia vào toàn bộ quá trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới, đồng thời nhấn mạnh khả năng thiết lập quan hệ "đồng minh điện hạt nhân".Về phần mình, nhà lãnh đạo Séc bày tỏ mong muốn khoảng 60% doanh nghiệp nước này tham gia việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân, khẳng định đây là cơ hội quan trọng cho ngành công nghiệp của Praha. Ông Pavel cũng đánh giá cao các công ty Hàn Quốc khi tạo ra 15.000 việc làm tại Séc và dự đoán số lượng việc làm sẽ còn tăng nếu hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới được ký kết. Tổng thống Séc cũng đề cập đến triển vọng cùng xúc tiến để xuất khẩu nhà máy điện hạt nhân sang nước thứ ba.Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng đã lên án việc hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên là hành động phi pháp và là mối đe dọa chung đối với an ninh châu Âu, cũng như khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo đó, hai bên cam kết thực hiện nghiêm các lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhằm đối phó với hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên, cũng như thống nhất hỗ trợ nhân đạo và hợp tác tái thiết Ukraine.Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn với tờ báo kinh tế Hospodarske Novin của Séc đăng tải ngày 20/9, Tổng thống Yoon Suk Yeol khẳng định Hàn Quốc đã xây dựng được hệ thống để đối phó và ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên mà không cần phải phát triển vũ khí hạt nhân riêng. Đó chính là thông qua cơ chế Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ (NCG) và xúc tiến tích hợp năng lực vũ khí hạt nhân-vũ khí thông thường (CNI).Về chính sách điện hạt nhân, ông Yoon cho biết Hàn Quốc đang hồi sinh ngành công nghiệp điện nguyên tử bằng cách khôi phục các dự án bị đình trệ, phát triển lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) và đào tạo nhân lực cho lĩnh vực này. Việc nối lại dự án xây dựng nhà máy Shin Hanul số 3 và 4 là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự phục hồi và phát triển ngành công nghiệp điện hạt nhân của Seoul.