Photo : YONHAP News

Một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 20/9 cho biết việc thúc đẩy hòa bình và thống nhất dựa trên nền tảng chủ nghĩa dân chủ tự do là mệnh lệnh của Hiến pháp Hàn Quốc, nếu không có quyết tâm theo đuổi mục tiêu này là tư tưởng "phản Hiến pháp".Trước đó, trong lễ kỷ niệm 6 năm Tuyên bố chung Bình Nhưỡng được lãnh đạo hai miền Nam-Bắc thông qua vào ngày 19/9/2018 diễn ra tại thành phố Gwangju, cựu Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Im Jong-seok cho rằng việc thảo luận về thống nhất trong thời điểm hiện tại là phi thực tế và đề nghị chấp nhận lý thuyết "hai nhà nước". Văn phòng Tổng thống đã lên tiếng chỉ trích quan điểm này và cho rằng việc từ bỏ thống nhất là không phù hợp, nhất là khi Bắc Triều Tiên chưa từ bỏ ý định thống nhất bằng cách thôn tính miền Nam.Thuyết thống nhất hai miền Nam-Bắc theo đường lối xã hội chủ nghĩa của Bắc Triều Tiên là tham vọng thành lập nước Cộng hòa liên bang dân chủ Koryo, được cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) đưa ra từ những năm 1960. Trong đó, Bình Nhưỡng yêu cầu Seoul hủy bỏ Luật an ninh quốc gia và để quân đội Mỹ rút khỏi Hàn Quốc. Theo quan chức Văn phòng Tổng thống, những thế lực đồng tình với các điều kiện này thực chất đang ủng hộ mục tiêu của chính quyền miền Bắc.Quan chức trên nhận định việc Bắc Triều Tiên khép lại thuyết thống nhất chỉ là do gặp khó khăn nội bộ và sự tự tin vào khả năng thống nhất đã giảm sút, chứ không có nghĩa miền Bắc đã từ bỏ mục tiêu này. Và việc thống nhất bằng cách thâu tóm miền Nam thông qua vũ khí hạt nhân và tên lửa là kế hoạch của Bình Nhưỡng, không phải là điều Seoul theo đuổi.