Tên lửa Cheongung-II của Hàn Quốc liên tiếp được xuất khẩu sang ba nước Trung Đông

Photo : YONHAP News

Công ty LIG Nex1 của Hàn Quốc ngày 20/9 cho biết đã ký kết hợp đồng xuất khẩu tên lửa "Cheongung-II" (Thiên cung-II) trị giá 3.713,5 tỷ won (2,8 tỷ USD) với Bộ Quốc phòng Iraq, nâng số quốc gia sử dụng loại vũ khí này lên ba nước gồm Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Ả-rập Xê-út và Iraq.Hệ thống tên lửa phòng không Cheongung-II, được mệnh danh là tên lửa Patriot phiên bản Hàn Quốc, là nguồn lực chiến đấu trọng tâm trong hệ thống phòng không tầm thấp và là vũ khí chiến lược trong Hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không của Hàn Quốc (KAMD). Cheongung-II được trang bị công nghệ kiểm soát đánh chặn tên lửa đạn đạo, radar đa chức năng và hệ thống thăm dò chính xác để tương tác đồng thời nhiều mục tiêu, có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo và máy bay.Tên lửa này được Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng Hàn Quốc (ADD) phát triển. Cùng với đó, tên lửa và hệ thống tích hợp do công ty LIG Nex1 sản xuất, radar đa chức năng do công ty Hanwha Systems đảm nhiệm, còn bệ phóng và phương tiện vận chuyển được chế tạo bởi công ty Hanwha Aerospace.Hệ thống tên lửa Cheongung-II lần đầu được xuất khẩu sang UAE vào năm 2022, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc. Hợp đồng với UAE có quy mô khoảng 3,5 tỷ USD, trở thành hợp đồng vũ khí đơn lẻ lớn nhất của Seoul tính đến thời điểm đó.Sau đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Ả-rập Xê-út cũng đã ký hợp đồng xuất khẩu 10 khẩu đội tên lửa Cheongung-II vào tháng 11 năm 2023 với tổng quy mô 3,2 tỷ USD.Việc xuất khẩu Cheongung-II sang Iraq cũng bắt đầu được trực tiếp đề cập đến sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Iraq thăm Hàn Quốc và gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, trong đó có LIG Nex1 hồi tháng 3 vừa qua. Vào tháng 5, doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đã công khai thông tin đang đàm phán về khả năng xuất khẩu tên lửa Cheongung-II sang Iraq.Việc tên lửa Cheongung-II được triển khai liên tiếp tại ba nước Trung Đông đã mở ra tiềm năng xuất khẩu thêm các hệ thống đánh chặn tầm xa và đánh chặn ở độ cao tầm 50-60 km cho các quốc gia trong khu vực.Cụ thể, hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa L-SAM do Hàn Quốc phát triển đã nhận được đánh giá là phù hợp cho chiến đấu vào tháng 5 vừa qua, dự kiến sẽ được sản xuất đại trà từ năm 2025 để triển khai thực chiến vào năm 2028. Hàn Quốc cũng đang phát triển phiên bản tên lửa L-SAM-II (đánh chặn ở độ cao trên 100 km). Những hệ thống phòng thủ này được đánh giá có khả năng thay thế hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) của quân đội Mỹ.