Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc nâng cấp độ cảnh báo mưa lớn

Photo : YONHAP News

Trước dự báo mưa lớn xuất hiện tại các khu vực như đảo Jeju và tỉnh Nam Jeolla, Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc từ 9 giờ sáng ngày 20/9 đã khởi động Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương khẩn cấp giai đoạn một, đồng thời nâng cảnh báo nguy cơ mưa lớn từ mức "quan tâm" lên "chú ý". Thang cảnh báo được chia làm 4 mức là quan tâm, chú ý, cảnh giác và nghiêm trọng.Bộ trưởng Hành chính Lee Sang-min cùng ngày đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban nhằm chia sẻ tình hình thời tiết, rà soát công tác ứng phó với mưa lớn của từng ban ngành, với sự tham gia của 15 cơ quan hữu quan và các quan chức từ 17 tỉnh, thành.Bộ trưởng Lee kêu gọi các cơ quan hữu quan tăng cường kiểm tra và kiểm soát tại các khu vực dễ xảy ra sạt lở đất và các đường hầm có xe cộ lưu thông để phòng tránh thiệt hại do mưa lớn gây ra. Đặc biệt, ông Lee đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn, cứu hộ và sơ tán kịp thời cho những người dân thuộc tầng lớp yếu thế, bao gồm người khuyết tật, người cao tuổi và trẻ em sống ở các khu vực thấp trũng hoặc nhà bán hầm.Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lee cũng chỉ đạo các cơ quan tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông hiện có để khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong thời gian mưa lớn và tránh xa các khu vực nguy hiểm.Hiện tại, khu vực đảo Jeju, tỉnh Nam Jeolla và tỉnh Nam Chungcheong đang có mưa lớn với lượng mưa ghi nhận trên 30 mm/giờ. Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc dự báo đến ngày 22/9, vùng núi tỉnh Gangwon có thể sẽ ghi nhận lượng mưa lên đến 300 mm/giờ, trong khi nhiều khu vực khác trên cả nước có thể hứng chịu lượng mưa lên tới 150 mm/giờ.