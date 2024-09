Bình Nhưỡng gia tăng các hoạt động kiểm soát người dân

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 21/9 đưa tin, Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Elizabeth Salmon đã trình báo cáo lên khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 79. Trong đó, bà Salmon nhận định tình hình nhân quyền tại miền Bắc ngày càng xấu đi do Chính phủ nước này tiếp tục gia tăng các hoạt động kiểm soát người dân thay vì dỡ bỏ các hạn chế về quyền tự do cơ bản, vốn được áp dụng từ đầu năm 2020 với lý do ngăn chặn dịch COVID-19.Bà Salmon chỉ trích việc Bắc Triều Tiên xem các hoạt động thương mại cá nhân, vốn là sinh kế của nhiều người dân, như hành vi phản xã hội và tiến hành đàn áp mạnh mẽ. Bình Nhưỡng áp dụng án tử hình trở lại và xét xử công khai, từ đó tạo ra nỗi sợ hãi về các hình phạt khắc nghiệt nhằm thắt chặt hơn nữa sự kiểm soát đối với người dân.Báo cáo viên đặc biệt Salmon cũng khẳng định miền Bắc có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm nhân quyền trong phạm vi lãnh thổ của mình. Dựa trên báo cáo này, bà dự kiến sẽ trình bày các đánh giá về tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên và đề xuất các biện pháp cải thiện tại phiên họp Ủy ban thứ ba phụ trách về nhân quyền của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 29/10 tới.