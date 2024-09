Quân đội Hàn Quốc cảnh báo đáp trả bằng biện pháp quân sự mạnh mẽ nếu miền Bắc tiếp tục thả bóng bay chứa rác

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 23/9 đã ra thông cáo báo chí thông qua tin nhắn, tuyên bố quân đội sẽ thực thi các biện pháp quân sự mạnh mẽ nếu nhận định thấy việc Bắc Triều Tiên liên tục thả bóng bay chứa rác thải sang miền Nam gây nguy hại nghiêm trọng tới sự an toàn của người dân trong nước.Quân đội Hàn Quốc cho biết trong vòng từ ngày 28/5 tới 22/9, miền Bắc đã 22 lần thả tổng cộng hơn 5.500 quả bóng bay chứa rác sang miền Nam. Đây chẳng khác nào là một hành vi đê hèn, đáng hổ thẹn tầm cỡ quốc tế, gây ra sự bất tiện và bất an đối với người dân và có thể làm dấy lên mâu thuẫn nội bộ tại Hàn Quốc.Trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tục thả bóng bay chứa rác sang Hàn Quốc, một số ý kiến đang yêu cầu quân đội phải có biện pháp đối phó như bắn hạ những quả bóng bay từ trên không trung. Tuy nhiên, Hội đồng tham mưu giải thích rằng việc bắn hạ những quả bóng bay này có thể đe dọa tới sự an toàn của người dân.Quân đội miền Nam hiện đang theo dõi các động thái của quân đội Bắc Triều Tiên, truy dấu và giám sát theo thời gian thực từ địa điểm mà miền Bắc thả bóng bay, lập đối sách an toàn và tiến hành công tác thu gom ngay khi những quả bóng bay này rớt xuống đất.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân giải thích mặc dù người dân sẽ gặp khó khăn và bất tiện trước việc Bắc Triều Tiên liên tục thả bóng bay chứa rác, song đối sách căn bản của quân đội nhằm khiến Bình Nhưỡng chấm dứt hành động thả bóng bay đó là cho kẻ địch thấy được rằng sẽ chẳng thu được lợi gì từ việc này.Từ tối ngày 22/9 đến sáng ngày 23/9, quân đội Hàn Quốc đã phát hiện được hơn 120 quả bóng bay do miền Bắc thả sang, trong đó có hơn 30 quả đã rơi xuống địa phận của tỉnh Gyeonggi và thủ đô Seoul. Trong bóng bay chỉ chứa rác thải sinh hoạt như các loại giấy, túi nilon, bình nhựa, và không có vật chất gây hại nào.