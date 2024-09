Ngoại trưởng Hàn Quốc đến Mỹ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Cho Tae-yul ngày 23/9 đã lên đường tới New York (Mỹ) để tham dự khóa họp lần thứ 79 Đại hội đồng Liên hợp quốc, dự kiến diễn ra vào ngày 27/9 (giờ địa phương), cũng như các phiên thảo luận công khai của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, người đã tham dự Đại hội đồng hai năm liên tiếp kể từ khi nhậm chức, sẽ không tham gia do có chuyến thăm trước đó đến Cộng hòa Séc.Đại diện cho Hàn Quốc, nước thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc khóa năm 2024-2025, Bộ trưởng Cho dự kiến sẽ có bài phát biểu về vai trò của Seoul trong việc thúc đẩy hòa bình, phát triển trên toàn cầu và kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế đối với "Học thuyết thống nhất ngày 15/8" của Tổng thống Yoon Suk Yeol, trong đó nhấn mạnh vấn đề nhân quyền và việc tiếp cận thông tin tại Bắc Triều Tiên.Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Bộ trưởng Cho Tae-yul dự kiến sẽ có khoảng 20 cuộc gặp song phương hoặc đa phương với các Ngoại trưởng và đại diện của các tổ chức quốc tế tại Đại hội đồng.Theo truyền thông Nhật Bản, cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cũng có thể diễn ra vào ngày 23/9 (giờ địa phương). Cuộc họp sẽ tập trung vào việc bày tỏ mối quan ngại chung và tăng cường hợp tác nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Bình Nhưỡng. Ngoài ra, Seoul đang điều chỉnh lịch trình với Bắc Kinh để tổ chức cuộc gặp song phương giữa Ngoại trưởng Cho với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Ông Vương Nghị đã có cuộc trao đổi với các nghị sĩ Hàn Quốc vào tuần trước.Tham dự các sự kiện quốc tế tại Nga từ ngày 18-22/9, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choe Son-hui được dự đoán sẽ không có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc năm nay.