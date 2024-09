Lãnh đạo các nước QUAD tái khẳng định phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Sau cuộc họp thượng đỉnh tại thành phố Wilmington (bang Delaware, Mỹ) vào ngày 21/9 (giờ địa phương), 4 quốc gia thuộc cơ chế thảo luận an ninh "QUAD" gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ đã ra "Tuyên bố Wilmington". Trong đó, các nhà lãnh đạo đã lên án mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân và liên tục phóng tên lửa đạn đạo mang tính khiêu khích. 4 quốc gia cũng tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc.QUAD kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ theo các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, chấm dứt các hành động khiêu khích và tham gia vào đối thoại thực chất nhằm giải quyết căng thẳng.Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc và lên án những quốc gia như Nga khi củng cố hợp tác quân sự với Bắc Triều Tiên, làm suy yếu hệ thống không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên thế giới.Về phần mình, Bắc Triều Tiên ngày 23/9 đã cáo buộc Mỹ lợi dụng cơ chế thảo luận an ninh như QUAD và liên minh an ninh AUKUS giữa ba nước Mỹ, Anh, Australia để kích động chia rẽ và đối đầu tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Bình Nhưỡng cho rằng Washington đang che giấu tham vọng duy trì bá quyền bằng những khẩu hiệu như "xây dựng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở cửa" và "thế giới hòa bình, an ninh và thịnh vượng", song trên thực tế thì đang ép các quốc gia khác đứng về phía mình nhằm chống lại Nga và Trung Quốc, giành quyền bá chủ trong khu vực.