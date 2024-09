Photo : KBS News

Trả lời phỏng vấn một kênh tin tức Hàn Quốc ngày 23/9, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Shin Won-shik cho biết khả năng cao Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật sẽ diễn ra trong năm nay, mặc dù các bên hiện vẫn đang trong quá trình thảo luận chưa quyết định sẽ tổ chức sự kiện này riêng hay nhân một sự kiện quốc tế đa phương nào đó.Ông Shin cho biết cả Seoul, Washington và Tokyo đều có chung lập trường về việc tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng toàn diện giữa ba nước, và xu hướng này sẽ không đổi bất chấp sự thay đổi của chính quyền hay tình hình chính trị.Liên quan đến đề cập của cựu Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Im Jong-seop gần đây về việc chấp nhận "hai quốc gia" trên bán đảo Hàn Quốc, quan chức trên bày tỏ lấy làm tiếc về lập trường đồng tình với quan điểm của Bắc Triều Tiên và phản Hiến pháp này. Đây là một phát ngôn hết sức nguy hiểm và không đáng có. Cho dù là miền Bắc có phủ nhận dân tộc và thống nhất đi chăng nữa thì Hàn Quốc vẫn sẽ theo đuổi hòa bình và thống nhất đất nước theo trật tự của nền dân chủ tự do được nêu rõ trong Hiến pháp.Chánh Văn phòng Shin cho biết Chính phủ Tổng thống Yoon Suk Yeol đang xúc tiến mối quan hệ liên Triều dựa trên nguyên tắc về sự chân thành. Hàn Quốc vẫn duy trì lập trường cơ bản đó là có thể đối thoại với Bắc Triều Tiên về bất cứ chủ đề nào. Ông Shin nhấn mạnh Bình Nhưỡng tuyệt đối sẽ không đạt được điều mong muốn bằng các động thái đe dọa và khiêu khích. Quan chức này hy vọng miền Bắc sẽ nhân cơ hội này nhận ra rằng chỉ có thể đạt được điều mình muốn thông qua đối thoại và thỏa hiệp một cách chân thành; đồng thời ông Shin cũng kỳ vọng Bắc Triều Tiên sẽ phản hồi về những đề xuất được nêu trong "Học thuyết thống nhất ngày 15/8" của Tổng thống Yoon.Bên cạnh đó, Chánh Văn phòng Shin nhận định miền Bắc có khả năng sẽ thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 7 vào bất cứ lúc nào, bao gồm cả thời điểm trước và sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới, chỉ chờ quyết định của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.