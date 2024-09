Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ không làm ngơ với những hành vi thù địch đe dọa tới chủ quyền

Photo : YONHAP News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 22/9 đưa tin cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui trong chuyến thăm Nga tham dự Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu lần thứ 4 được tổ chức tại thành phố Saint Petersburg từ ngày 18-20/9 (giờ địa phương), đã có bài phát biểu tại phiên thảo luận của diễn đàn về chủ đề "Ngoại giao và địa chính trị trong thế kỷ XXI: Quan điểm của phụ nữ về giải quyết những vấn đề toàn cầu".Tại đây, bài Choe nhấn mạnh rằng miền Bắc sẽ không làm ngơ trước bất cứ hành vi thù địch nào đe dọa đến chủ quyền, sự tôn nghiêm cũng như bình yên của người dân nước này. Bình Nhưỡng sẽ bảo vệ hòa bình và sự an toàn của bán đảo Hàn Quốc bằng sự đấu tranh chính nghĩa và sức mạnh.Ngoại trưởng miền Bắc cho rằng môi trường an ninh trên bán đảo Hàn Quốc vẫn chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn của sự căng thẳng và đối đầu leo thang trước chính sách theo đuổi mối quan hệ đồng minh "độc quyền" của Mỹ và một số nước tay sai của Mỹ. Gần đây, tình hình an ninh trên bán đảo Hàn Quốc đang tiến tới ranh giới rủi ro nghiêm trọng hơn.Về tình hình chiến tranh Nga-Ukraine, bà Choe khẳng định Bắc Triều Tiên vẫn giữ nguyên lập trường ủng hộ "cuộc thập tự chinh vì công lý" của quân đội và người dân Nga, nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền và sự an toàn của quốc gia trước chính sách bá quyền của các thế lực thù địch.Ngoài ra, trong chuyến thăm Nga lần này, Ngoại trưởng miền Bắc cũng tham dự Diễn đàn Phụ nữ BRICS (nhóm gồm 5 nền kinh tế mới nổi là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) lần thứ nhất. Bà Choe đánh giá sự kiện này có ý nghĩa trong việc nâng cao vai trò của phụ nữ trong việc thúc đẩy sự hợp tác và tình hữu nghị giữa tất cả các quốc gia, dân tộc theo đuổi sự tự chủ, hòa bình và công lý.Diễn đàn lần này có sự tham gia của các nữ chính trị gia cấp cao, đại diện từ doanh nghiệp, giới học thuật, tổ chức xã hội từ hơn 120 quốc gia, bao gồm Bắc Triều Tiên, Nga, Việt Nam, Lào, Belarus, Uzbekistan, Serbia, Uganda và Qatar.