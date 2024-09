Cán cân thu chi của doanh nghiệp tài chính công Hàn Quốc đạt mức thặng dư kỷ lục trong năm 2023

Photo : KBS News

Theo tài liệu do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 24/9, trong năm 2023, cán cân thu chi khu vực công (tổng thu trừ tổng chi của khối Nhà nước) thâm hụt 46.400 tỷ won (34,7 tỷ USD). Quy mô thâm hụt đã giảm 12.300 tỷ won (9,2 tỷ USD) so với mức 58.700 tỷ won (44 tỷ USD) của một năm trước.Xét theo từng hạng mục, cán cân thu chi tài chính của Chính phủ bao gồm trung ương và địa phương, thâm hụt 17.000 tỷ won (12,7 tỷ USD), tăng so với mức thâm hụt 200 tỷ won (150 triệu USD) của một năm trước.Do lợi nhuận của các doanh nghiệp giảm, cùng với xu hướng giao dịch bất động sản và thuế giao dịch cũng giảm, dẫn đến tổng thu nhập của doanh nghiệp Hàn Quốc chỉ đạt 827.000 tỷ won (620,3 tỷ USD), giảm 32.800 tỷ won (24,6 tỷ USD) so với năm 2022.Tổng chi tiêu của khối Nhà nước trong năm 2023 cũng giảm xuống còn 844.300 tỷ won (633 tỷ USD) do khoản chi liên quan đến đại dịch COVID-19 giảm.Quỹ an sinh xã hội thặng dư 48.200 tỷ won (36,1 tỷ USD), quy mô thặng dư cao hơn so với một năm trước do tổng thu từ các khoản đóng góp tăng nhiều hơn tổng chi tiêu. Các doanh nghiệp công phi tài chính ghi nhận mức thâm hụt 40.000 tỷ won (29,9 tỷ USD), giảm so với một năm trước.Đối với các doanh nghiệp năng lượng, doanh thu tăng trong khi chi tiêu giảm do giá nguyên liệu như dầu thô giảm. Ngược lại, các doanh nghiệp tài chính Nhà nước thặng dư 10.500 tỷ won (78,7 tỷ USD), mức cao nhất từ trước đến nay nhờ lãi suất tăng kéo theo thu nhập từ lãi suất cho vay tăng.