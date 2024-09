Seoul hoan nghênh tuyên bố chung lên án Bình Nhưỡng của lãnh đạo 4 nước QUAD

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 23/9 đã đưa ra lập trường ủng hộ việc 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ thuộc cơ chế thảo luận an ninh QUAD ngày 21/9 (giờ địa phương) đã ra tuyên bố chung lên án Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc.Trong "Tuyên bố Wilmington" sau Hội nghị thượng đỉnh hôm 21/9 (giờ địa phương) diễn ra ở thành phố Wilmington (bang Delaware, Mỹ), lãnh đạo 4 nước QUAD đã lên án việc miền Bắc theo đuổi vũ khí hạt nhân và khiêu khích bằng các vụ phóng tên lửa đạn đạo, bày tỏ lo ngại về hành vi huy động vốn trái phép của nước này. Các nước cũng quan ngại sâu sắc về các hoạt động hợp tác quân sự với Bắc Triều Tiên đang làm suy yếu hệ thống không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên thế giới.Seoul cho rằng hợp tác quân sự giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và đe dọa nghiêm trọng đến an ninh và hòa bình thế giới, kêu gọi hai nước dừng ngay lập tức hành động này. Trong tương lai, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước hữu hảo để đối phó quyết liệt với hành vi hợp tác quân sự trái phép uy hiếp đến nền hòa bình đất nước.Bên cạnh đó, Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng ngay lập tức tiến hành phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.