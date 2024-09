Người dân Hàn Quốc gia tăng sử dụng dịch vụ y tế bất chấp khủng hoảng ngành Y

Photo : YONHAP News

Dựa theo số liệu từ Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc (NHIS), Văn phòng nghị sĩ Kim Mi-ae (thuộc đảng Sức mạnh quốc dân) tại Ủy ban Y tế và phúc lợi tại Quốc hội ngày 24/9 cho biết 211 bệnh viện đào tạo bác sĩ nội trú đã được NHIS chi trả tổng cộng 2.339,6 tỷ won (1,75 tỷ USD) chi phí khám chữa bệnh được áp dụng bảo hiểm y tế trong tháng 8, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2023.Chi phí này trong tháng 7 cũng tăng 13,6% so với năm trước, đạt 2.511,4 tỷ won (1,88 tỷ USD). Chi phí khám chữa bệnh được hưởng bảo hiểm y tế đã giảm liên tiếp trong tháng 2 và tháng 3, ngay sau khi các bác sĩ nội trú đồng loạt rời khỏi bệnh viên, nhưng từ tháng 4 đã chuyển sang tăng trở lại.Không chỉ riêng 5 bệnh viện lớn, nơi các bác sĩ nội trú chiếm gần 40% tổng nhân lực và bị ảnh hưởng nặng nề, mà còn ở cả 47 bệnh viện đào tạo bác sĩ nội trú khác ở Seoul đều có khoản chi phí khám chữa bệnh áp dụng bảo hiểm y tế cũng ghi nhận mức tăng liên tục trong tháng 7 (7,5%) và tháng 8 (5,8%).Nguyên nhân được cho là do Chính phủ đã tạm ứng chi phí bảo hiểm y tế để giúp các bệnh viện đào tạo bác sĩ có thể vượt qua khó khăn tài chính, cùng với sự cống hiến của các bác sĩ ở lại làm việc, giúp người dân tiếp tục sử dụng dịch vụ y tế.Nghị sĩ Kim Mi-ae nhận định dù có sự chênh lệch giữa ngày khám thực tế và ngày chi trả bảo hiểm, việc chi phí tăng lên vẫn cho thấy người dân tiếp tục sử dụng dịch vụ y tế ổn định bất chấp những khủng hoảng y tế.Bà Kim cũng nhấn mạnh Hàn Quốc cần thực hiện các chính sách mạnh mẽ hơn cho đội ngũ y tế, những người đã âm thầm bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại.