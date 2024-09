Photo : KBS News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25/9 đã đăng tải tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, trong đó chỉ trích Mỹ đã có hành vi khiêu khích chính trị nghiêm trọng với miền Bắc thông qua Hội nghị thượng đỉnh cơ chế thảo luận an ninh QUAD (gồm 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ).Tuyên bố quy kết cơ chế thảo luận an ninh QUAD là một sản phẩm tập trung vào lối suy nghĩ chiến tranh lạnh và chính sách đối đầu phe phái của Mỹ, chẳng khác nào là một công cụ chính trị và ngoại giao nhằm thực hiện chiến lược "thống trị đơn cực" của Washington.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao miền Bắc cho rằng Mỹ đang cố gắng che giấu bản chất đối đầu của QUAD bằng cách tăng cường sự hợp tác của các bên trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, an ninh lượng thực và y tế. Lý do mà QUAD tồn tại là để thiết lập một trật tự dựa trên quy tắc do Washington dẫn dắt, trên thực tế thì Mỹ đã biến QUAD thành một "tổ chức cảnh sát biển quốc tế" dưới danh nghĩa là "tự do hàng hải".Quan điểm trên của Bộ Ngoại giao miền Bắc có vẻ là nhằm thể hiện sự bất mãn về việc lãnh đạo của 4 nước thành viên QUAD đã nêu sáng kiến "Đối tác Ấn Độ-Thái Bình Dương về nhận thức trong lĩnh vực hàng hải (IPMDA)" trong tuyên bố chung sau hội nghị, và 4 nước để ngỏ kế hoạch bắt đầu nhiệm vụ giám sát tàu thuyền trên biển trong năm sau.Trước đó, lãnh đạo của 4 nước QUAD đã ra "Tuyên bố Wilmington" sau Hội nghị thượng đỉnh hôm 21/9 (giờ địa phương) diễn ra ở thành phố Wilmington (bang Delaware, Mỹ), trong đó có nội dung lên án việc Bắc Triều Tiên theo đuổi vũ khí hạt nhân và liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo, đồng thời tái khẳng định cam kết về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc.