ADB duy trì triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc 2024 ở mức 2,5%

Photo : KBS News

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) ngày 25/9 đã công bố “Triển vọng kinh tế châu Á tháng 9/2024”, trong đó dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay sẽ duy trì ở mức 2,5%, nhờ sự gia tăng xuất khẩu, chủ yếu từ ngành chíp bán dẫn và ô tô.Con số này cao hơn so với mức dự báo 2,4% của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), nhưng tương đương với dự báo được đưa ra vào tháng 7, của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI). Được biết, ADB đã từng nâng dự báo tăng trưởng của Hàn Quốc thêm 0,3% vào tháng 7.So với dự báo vào tháng 7, Ngân hàng phát triển châu Á đã giữ nguyên triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm 2025 ở mức 2,3%, đồng thời duy trì dự báo về tỷ lệ lạm phát của nước này với mức 2,5% cho năm nay và 2,0% cho năm sau.ADB cũng giữ nguyên mức dự báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2024 và 2025, với mức tăng trưởng 5% trong năm nay nhờ sự gia tăng xuất khẩu sản phẩm điện tử, và mức 4,9% cho năm sau.Tuy nhiên, Ngân hàng phát triển châu Á cảnh báo một số yếu tố có thể cản trở tăng trưởng kinh tế gồm sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và căng thẳng địa chính trị ở khu vực Trung Đông sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, tình trạng trì trệ của thị trường bất động sản Trung Quốc, và biến đổi khí hậu.Ngoài ra, ADB cũng dự đoán tỷ lệ lạm phát khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ ổn định ở mức 2,8% trong năm 2024, giảm 0,1% so với dự báo tháng 7, nhờ chính sách thắt chặt tiền tệ và giá lương thực toàn cầu giảm. Dự báo lạm phát cho năm 2025 được điều chỉnh giảm 0,1% so với hai tháng trước, xuống còn 2,9%.