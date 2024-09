Số trẻ chào đời tại Hàn Quốc phục hồi về mốc 20.000 trẻ trong tháng 7/2024

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 25/9 công bố số liệu cho biết số trẻ chào đời trong tháng 7 năm nay đạt 20.601 trẻ, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất xét theo các tháng 7 kể từ năm 2007.Số trẻ chào đời tại Hàn Quốc đã liên tục dưới ngưỡng 20.000 trẻ suốt thời gian qua kể từ sau khi đạt 21.442 trẻ trong tháng 1 năm nay.Xét theo các địa phương, 14 tỉnh thành như thủ đô Seoul, thành phố Busan ghi nhận số trẻ chào đời tăng, trong khi các địa phương như tỉnh Bắc Jeolla, đảo Jeju lại giảm.Số cặp kết hôn trong tháng 7 vừa qua đạt 18.811 cặp, tăng 32,9% so với một năm trước, mức tăng cao nhất từ trước tới nay xét trong các tháng 7, và cũng là mức tăng cao nhất xét theo tất cả các tháng kể từ tháng 1 năm 1996 (tăng hơn 50%).Tất cả các địa phương tại Hàn Quốc đều ghi nhận số cặp kết hôn tăng so với cùng kỳ năm ngoái, được cho là nhờ vào chính sách hỗ trợ liên quan của chính quyền địa phương cho các cặp đôi ở độ tuổi đầu 30. Lý do một phần nữa là bởi hiệu ứng cơ sở từ việc số cặp kết hôn đã giảm liên tục kể năm 2018.Trong tháng 7, số vụ ly hôn là 7.939 vụ, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái; số người tử vong là 28.240 người, tăng 0,4% so với một năm trước. Như vậy số người tử vong nhiều hơn so với số trẻ chào đời, khiến dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên 68.100 người trong 7 tháng đầu năm 2024, đà giảm 4 năm 9 tháng liên tiếp kể từ tháng 11 năm 2019.