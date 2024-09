“Bắc Triều Tiên cần tiếp tục tăng cường khả năng răn đe hạt nhân để đối phó với các mối đe dọa”

Photo : YONHAP News

Trong tuyên bố được đăng tải trên Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong cho biết an ninh của miền Bắc liên tục bị đe dọa bởi những hành động khiêu khích hạt nhân từ Mỹ. Do đó, Bình Nhưỡng cần phải không ngừng tăng cường khả năng răn đe hạt nhân cả về chất và lượng, nhằm đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài.Bà Kim đưa ra tuyên bố trên sau khi tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Vermont của Hải quân Mỹ cập cảng Busan của Hàn Quốc vào sáng ngày 23/9 để tiếp tế và cho các thành viên thủy thủ đoàn nghỉ ngơi.Phó Chủ tịch Kim nhấn mạnh mặc dù Mỹ có thể đưa tàu ngầm, vốn được thiết kế cho các cuộc tấn công hạt nhân từ dưới nước, lên mặt nước để phô trương năng lực áp đảo, nhưng điều này không làm thay đổi được gì. Miền Bắc sẽ tiếp tục khẳng định rằng tất cả các cảng và căn cứ quân sự của Hàn Quốc đều không an toàn, và Mỹ không thể được coi là “biểu tượng của sự an toàn”. Việc tàu ngầm hạt nhân tối tân của Mỹ cập cảng Hàn Quốc chính là minh chứng cho tham vọng phô trương sức mạnh và tăng cường đe dọa các đối thủ bằng tài sản chiến lược hạt nhân của nước này.Đề cập đến việc quân đội Mỹ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III và công bố video thử nghiệm máy bay ném bom tàng hình B-21, bà Kim cho rằng Washington đã tung ra hết những quân bài chiến lược chính của mình, và điều này thể hiện rõ chiến lược quân sự liều lĩnh nhằm phô diễn sức mạnh vượt trội trước toàn thế giới.Trong tuyên bố, bà Kim Yo-jong cũng tiết lộ rằng Phòng vận hành vệ tinh trinh sát của Trung tâm điều khiển vệ tinh tổng hợp Bình Nhưỡng thuộc Tổng cục công nghệ hàng không vũ trụ quốc gia miền Bắc đã phát hiện một vật thể bất thường tại cảng Busan, Hàn Quốc vào lúc 10 giờ 3 phút 10 giây ngày 23/9, ám chỉ là tàu ngầm hạt nhân Vermont của Mỹ. Đây được xem là một động thái nhằm thể hiện năng lực trinh sát của miền Bắc.