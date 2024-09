Hàn Quốc thực hiện chiến dịch đảm bảo an toàn cho người lao động nước ngoài

Photo : YONHAP News

Cơ quan An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (KOSHA) thuộc Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 25/9 (giờ địa phương) đã công bố thực hiện "Chiến dịch 4 không", nhằm xây dựng văn hóa an toàn lao động cho lao động người nước ngoài tại các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ.4 khẩu hiệu bao gồm: không tháo dỡ thiết bị an toàn, không tự ý vận hành thiết bị máy móc lạ, không làm việc khi không có đồ bảo hộ, không bảo trì máy móc đang hoạt động. Tất cả nội dung trong chiến dịch được dịch sang 16 ngôn ngữ và trực quan hóa bằng hình ảnh. Để chiến dịch tiếp cận được với người lao động, Bộ Lao động có kế hoạch sẽ phân phát áp phích cổ động hay biển quảng cáo đến các khu vực có công xưởng và nhà máy tập trung nhiều lao động nước ngoài tại 39 địa phương trên toàn quốc.Bên cạnh đó, Bộ sẽ tích cực triển khai quảng bá "Chiến dịch 4 không" tại các sự kiện lễ hội địa phương dành cho người lao động nước ngoài, phương tiện truyền thông, thử thách "check-in" tham gia "Chiến dịch 4 không" trên mạng xã hội.