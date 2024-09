Hàn Quốc và Mỹ hợp tác nghiên cứu chung về trí tuệ nhân tạo

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông và Viện Hoạch định và đánh giá công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc (IITP) cho biết đã khai trương "Phòng thí nghiệm lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu" (Global AI Frontier Lab) tại New York, Mỹ vào ngày 24/9 (giờ địa phương).Phòng thí nghiệm này được đặt tại Trung tâm công nghệ Metro ở quận Brooklyn, New York; trong đó phía Hàn Quốc sẽ chi ngân sách nghiên cứu và phát triển khoảng 45 tỷ won (gần 34 triệu USD) từ nay cho tới năm 2028, còn Đại học New York của Mỹ hỗ trợ 42 tỷ won (31,5 triệu USD) cho nhân lực nghiên cứu và cơ sở hạ tầng.Kể từ khi bắt đầu kế hoạch thành lập phòng nghiên cứu, Viện Hoạch định và đánh giá công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc cùng Đại học New York đã tiến hành thảo luận về các nhiệm vụ nghiên cứu chung như phát triển công nghệ AI gốc, AI đáng tin cậy, sử dụng AI trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.Đứng đầu phòng nghiên cứu là giáo sư Yann LeCun, một học giả hàng đầu trong lĩnh vực AI, và giáo sư Cho Kyung-hyun, đều thuộc trường Đại học New York. Đội ngũ nghiên cứu của Hàn Quốc tham gia vào các dự án nghiên cứu chung sẽ được cử đến thường trú tại Mỹ để thực hiện công tác nghiên cứu.Các nhà nghiên cứu của hai nước đặt mục tiêu đảm bảo công nghệ AI hiện thân có thể thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trong môi trường thế giới thực, công nghệ AI đáng tin cậy có khả năng kiểm soát và loại bỏ những thành kiến về mặt văn hóa xã hội; nghiên cứu thuật toán AI có thể chẩn đoán được cá nhân hóa thông qua phân tích lý lịch sức khỏe quy mô lớn như dữ liệu lâm sàng, hình ảnh y tế, từ đó giúp giảm tỷ lệ tử vong do chấn thương tại Hàn Quốc xuống dưới mức 5%.