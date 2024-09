Chỉ số tâm lý tiêu dùng Hàn Quốc tiếp tục đà giảm trong tháng 9

Photo : YONHAP News

Theo kết quả điều tra tâm lý tiêu dùng Hàn Quốc trong tháng 9 năm 2024 của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), chỉ số tâm lý tiêu dùng đạt 100 điểm, giảm 0,8 điểm so với một tháng trước, mức thấp nhất sau khi đạt 98,4 điểm trong tháng 5. Chỉ số này đã tăng liên tiếp trong hai tháng 6 và 7, sau đó đảo chiều sang giảm từ tháng 8.Chỉ số tâm lý tiêu dùng được tính từ 6 chỉ số chính trong chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI), lấy mức chuẩn 100 điểm là bình quân dài hạn; nếu chỉ số này trên 100 điểm thì có nghĩa tâm lý tiêu dùng lạc quan, còn thấp hơn 100 điểm cho thấy tâm lý tiêu dùng bi quan.BOK phân tích nguyên nhân tâm lý tiêu dùng giảm là bởi sự lo ngại về tiêu thụ nội địa hồi phục chậm mặc dù tỷ lệ lạm phát đã chững lại.Xét theo từng hạng mục cấu thành nên chỉ số tâm lý tiêu dùng, chỉ số lòng tin người tiêu dùng về triển vọng lãi suất đạt 93 điểm, tương tự như tháng 8. Nguyên nhân được cho là dù lãi suất trên thị trường đã giảm theo kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ hạ lãi suất cơ bản, nhưng vẫn tồn tại sự lo ngại về việc Chính phủ tăng cường quản lý các khoản vay hộ gia đình.CSI về triển vọng giá nhà ở đạt 119 điểm, tăng 1 điểm, đà tăng 4 tháng liên tiếp do lượng giao dịch mua bán căn hộ chung cư tăng và giá nhà ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận tiếp tục tăng. CSI về triển vọng giá cả đạt 114 điểm, giảm 1 điểm so với tháng 9, do giá các mặt hàng nông sản và xăng dầu tăng chậm lại, bất chấp lo ngại giá chi phí công cộng tăng.Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng, thể hiện triển vọng giá cả trong vòng một năm tới, đạt 2,9%, giảm 0,1% so với tháng 8.