40% người Mỹ đồng tình Washington cần phòng vệ cho Đài Loan khi bị Bắc Kinh xâm chiếm

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế (IGA), cơ quan nghiên cứu chính sách của Mỹ tại New York, ngày 24/9 (giờ địa phương), công bố kết quả thăm dò ý kiến được tiến hành đối với 1.835 người Mỹ trưởng thành, trong đó có 40% người đồng tình rằng Mỹ cần phải phòng vệ bằng quân sự cho Đài Loan nếu quốc gia này bị Trung Quốc tấn công.Cụ thể, có 44% cử tri ủng hộ đảng Dân chủ và 45% cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa cho rằng Washington cần phải hỗ trợ quân sự cho Đài Loan để đối phó với cuộc tấn công xâm lược của Bắc Kinh. 40% cử tri ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Donald Trump và 47% cử tri ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Kamala Harris tán thành việc quân đội Mỹ phòng vệ cho Đài Loan.IGA phân tích kết quả trên cho thấy những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump thường ít theo phe "diều hâu" hơn so với những người ủng hộ đảng Cộng hòa, trong khi những cử tri ủng hộ Phó Tổng thống Harris lại có khuynh hướng theo phe "diều hâu" hơn so với những người ủng hộ đảng Dân chủ.Ngoài ra, có 63% người được hỏi trả lời rằng Mỹ nên phái cử quân đội tới Phần Lan để đánh lùi quân đội Nga theo Điều 5 của Hiến chương Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong trường hợp Nga xâm lược nước thành viên NATO là Phần Lan. Trong số này có 76% là cử tri ủng hộ đảng Dân chủ, 55% cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa và 59% không ủng hộ đảng nào.