OECD nâng mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 lên 3,2%

Photo : YONHAP News

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 25/9 (giờ địa phương) đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới năm 2024, trong đó nâng mức triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên 0,1%, đạt mức 3,2%. Nguyên nhân được đưa ra là do sản xuất toàn cầu tiếp tục được duy trì ổn định và lạm phát đang ở mức kiểm soát.Dù sức mua của các hộ gia đình tại nhiều quốc gia chưa hồi phục hoàn toàn về mức trước đại dịch COVID-19, nhưng sự gia tăng tiền lương thực tế đã giúp nâng cao thu nhập và chi tiêu của người dân. OECD dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu trong năm 2025 cũng sẽ ổn định ở mức 3,2%, nhờ vào lạm phát giảm và thu nhập thực tế tăng.Lạm phát dự kiến sẽ trở về ngưỡng mục tiêu tại hầu hết các nước trong Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20). Theo OECD, lạm phát tiêu dùng hàng năm của G20 được kỳ vọng giảm từ 5,4% trong năm nay xuống còn 3,3% vào năm tới, nhờ giá thực phẩm và năng lượng hạ nhiệt. Giá dầu và giá lương thực thế giới ổn định cũng có thể góp phần làm giảm lạm phát tiêu dùng trong ngắn hạn.Xét theo khu vực, kinh tế Mỹ được dự đoán sẽ đạt tăng trưởng 2,6% trong năm nay, không thay đổi so với dự báo hồi tháng 5, nhờ tiêu dùng cá nhân được thúc đẩy khi lạm phát giảm và tiền lương thực tế tăng. Mức tăng trưởng GDP của Mỹ trong năm 2025 dự kiến sẽ giảm nhẹ xuống 1,6%, nhưng chính sách nới lỏng tiền tệ của nước này vẫn sẽ hỗ trợ đà tăng trưởng.Kinh tế châu Âu được kỳ vọng tăng 0,7% trong năm 2024 và đạt 1,3% vào năm sau, nhờ chính sách giảm lãi suất và thu nhập thực tế tiếp tục được phục hồi.Đối với Trung Quốc, mặc dù Chính phủ đã áp dụng các biện pháp kích thích kinh tế, nhưng do thị trường bất động sản suy thoái kéo dài, niềm tin tiêu dùng suy giảm, tăng trưởng tiêu dùng tư nhân bị kìm hãm, dự kiến chỉ đạt 4,9% trong năm nay và 4,5% vào năm 2025, thấp hơn mục tiêu 5%.Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế cũng dự đoán Hàn Quốc sẽ duy trì đà tăng trưởng ổn định ở mức 2,5% trong năm nay (giảm 0,1% so với báo cáo hồi tháng 5) và 2,2% vào năm tới, nhờ nhu cầu xuất khẩu chíp bán dẫn toàn cầu tiếp tục mạnh mẽ.