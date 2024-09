Nguồn thu từ thuế tại Hàn Quốc ghi nhận mức thâm hụt hai năm liên tiếp

Photo : YONHAP News

Sau khi tiến hành tái rà soát nguồn thu từ thuế, Chính phủ Hàn Quốc dự đoán tổng thu ngân sách quốc gia năm nay sẽ chỉ đạt 337.700 tỷ won (254,2 tỷ USD), giảm hơn 6.000 tỷ won (4,5 tỷ USD) so với năm 2023 và thấp hơn khoảng 29.600 tỷ won (22,3 tỷ USD) so với ngân sách dự kiến cho năm 2024. Tình trạng này tiếp tục kéo dài hai năm liên tiếp sau lần thâm hụt hơn 56.000 tỷ won (42,2 tỷ USD) trong thu thuế năm ngoái.Chính phủ phân tích sự sụt giảm thuế doanh nghiệp năm 2024 xuất phát từ tình trạng suy thoái thương mại toàn cầu và khủng hoảng ngành chíp bán dẫn trong năm trước đó, khiến mức giảm thu nhập từ thuế lớn hơn so với dự kiến. Ngoài ra, thị trường bất động sản đình trệ dẫn đến thu nhập từ các loại thuế liên quan đến tài sản như thuế chuyển nhượng tài sản giảm, cũng là nguyên nhân chính khiến sai số trong ước tính thu nhập từ thuế tăng cao.Chính phủ đang xem xét việc sử dụng tối đa các quỹ dự phòng, cắt giảm ngân sách cho các dự án khó thực hiện trong năm 2024 và điều chỉnh trợ cấp cùng nguồn lực phân bổ cho chính quyền địa phương để bù đắp tình trạng thiếu hụt ngân sách. Các biện pháp cụ thể sẽ được thảo luận chi tiết tại Quốc hội.Chính phủ tái khẳng định sẽ không xem xét phương án bổ sung ngân sách hoặc phát hành thêm trái phiếu Chính phủ để bù đắp thâm hụt, tương tự như năm 2023. Ngoài ra, tỷ lệ sai lệch trong dự báo khoản thu thuế từ năm 2020 đến 2023 đã vượt 12%, và năm 2024 dự kiến sẽ vượt quá 8%, nên sẽ có những thay đổi căn bản trong phương pháp ước tính nguồn thu từ thuế.