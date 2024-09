Ngoại trưởng Hàn-Cuba lần đầu tổ chức hội đàm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao

Photo : KBS News

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul ngày 24/9 đã có cuộc họp cấp Ngoại trưởng đầu tiên với người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez Parrilla tại New York (Mỹ) kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.Thay vì công bố nội dung cuộc họp, hai bên chỉ phát hành hình ảnh hai Ngoại trưởng ngồi đối diện nhau. Động thái này được cho là nhằm cân nhắc tình hình của Cuba, một quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Bắc Triều Tiên. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hai bên đã thảo luận về các lĩnh vực như hợp tác phát triển, văn hóa, thể thao và giao lưu nhân lực, cũng như mở Văn phòng đại diện thường trú tại nước đối phương.Trước đó, vào ngày 14/2, Hàn Quốc và Cuba đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức theo phương thức trao đổi công hàm ngoại giao tại New York (Mỹ). Cả hai nước hiện đang hoàn tất các công tác nhằm mở Đại sứ quán tại thủ đô của nhau trong năm 2024.Cựu Phó Đại sứ Cuba tại Trung Quốc Mario Alzugaray Rodriguez đang đảm nhận vai trò Quyền Đại sứ tại Hàn Quốc từ tháng 5, nhằm chuẩn bị cho việc thành lập cơ quan đại diện chính thức.Trước khi thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, hai Ngoại trưởng của Hàn Quốc và Cuba đã có những cuộc gặp gỡ không chính thức tại các Hội nghị quốc tế đa phương. Năm 2016, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se đã gặp người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez Parrilla tại Havana (thủ đô Cuba) khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia vùng Ca-ri-bê (ACS). Cuộc gặp tiếp theo diễn ra vào năm 2018.Đến tháng 9/2023, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin cũng đã gặp gỡ không chính thức với Ngoại trưởng Cuba bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York và được cho là đã đề xuất chính thức việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.