Tỷ lệ tuyển dụng lao động nước ngoài tại Hàn Quốc cho đến tháng 9 chỉ đạt 26% chỉ tiêu đề ra

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo từ Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc, từ đầu năm 2024 đến tháng 9, chỉ có 43.385 lao động nước ngoài được cấp phép làm việc theo diện visa E-9 (visa lao động phổ thông không đòi hỏi kinh nghiệm hay chứng chỉ đặc biệt), dù Chính phủ đã mở rộng hạn ngạch tuyển dụng lên mức kỷ lục 165.000 người trong năm nay nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực trong các ngành công nghiệp.Quy mô cấp phép này đã tăng 37,5% so với mức 120.000 người vào năm 2023, nhưng thực tế chỉ đạt 26,3% chỉ tiêu đề ra.Trong đó, ngành sản xuất có số lao động nước ngoài được cấp phép nhiều nhất với 32.876 người, tiếp theo là nông nghiệp và chăn nuôi với 4.356 người, ngư nghiệp 3.776 người, đóng tàu 1.200 lao động, xây dựng và dịch vụ lần lượt là 583 người và 537 người. Đây là con số thống kê của ba đợt cấp phép đầu tiên trong năm nay; đợt tiếp nhận xin cấp phép tuyển dụng lao động E-9 lần thứ 4 cho 33.000 lao động sẽ bắt đầu từ tháng 10.Tuy nhiên, ngay cả khi Hàn Quốc tiến hành cấp phép tuyển dụng cho đến lần thứ 5 thì vẫn khó có thể đạt được mục tiêu 165.000 người. Đặc biệt, các ngành như nhà hàng và khách sạn, khu nghỉ dưỡng, mới được thêm vào chế độ cấp phép tuyển dụng (EPS) từ năm 2024, chỉ tuyển rất ít lao động nước ngoài. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do số lượng đăng ký từ doanh nghiệp thấp hơn so với kỳ vọng của Chính phủ, phần lớn do các tình hình kinh tế.Bên cạnh đó, số lao động nhập cảnh theo visa E-7 (visa lao động lành nghề) và F-4 (visa dành cho kiều bào) cũng tăng đáng kể trong thời gian gần đây.Đảng đối lập Dân chủ đồng hành cho rằng khả năng rất cao là đến cuối năm nay, Hàn Quốc sẽ không đạt được một nửa mục tiêu 165.000 lao động nước ngoài. Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cũng nhấn mạnh cần đảm bảo lao động nước ngoài được phân bổ cho các ngành thực sự cần thiết. Chính giới nhận định Văn phòng điều phối Nhà nước và Bộ Lao động đã không dự đoán đúng nhu cầu thực tế, đưa ra quy định không phù hợp làm vấn đề thiếu hụt lao động thêm trầm trọng ở một số ngành nghề.