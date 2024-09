Photo : KBS News

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi trong một bài phỏng vấn với hãng tin AP (Mỹ) bày tỏ sự nghi ngờ và lo ngại rằng liệu việc ngừng đối thoại với Bắc Triều Tiên có giải quyết được vấn đề hay không, hay chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn tới mức không thể kiểm soát được.Quan chức này cho rằng cộng đồng quốc tế cần phải công nhận miền Bắc là nước sở hữu hạt nhân, và đối thoại với nước này mặc dù Bình Nhưỡng cần bị lên án vì vi phạm lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Lãnh đạo IAEA chỉ ra rằng kể từ khi miền Bắc trở thành một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trên thực tế vào năm 2006, cộng đồng quốc tế không có nỗ lực đối thoại nào với nước này khiến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng được mở rộng đáng kể.Tổng giám đốc Rafael Grossi cho biết tôn chỉ của ông trong suốt nhiều năm qua là luôn cố gắng can thiệp và đối thoại trong vấn đề Bắc Triều Tiên. IAEA cần phải luôn đi đầu, mở cánh cửa đối thoại với miền Bắc. Để trao đổi với Bình Nhưỡng cần phải có sự chuẩn bị về mặt ngoại giao hết sức thận trọng để khôi phục lại lòng tin, và vấn đề an toàn hạt nhân là chủ đề có thể thảo luận được.Liên quan tới việc miền Bắc công bố cơ sở làm giàu uranium gần đây, ông Grossi khẳng định phân tích của IAEA cho thấy điểm rất chắc chắn là Bắc Triều Tiên đang sở hữu một chương tình hạt nhân quy mô lớn khó có thể xác định được rằng nước này có tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn hạt nhân quốc tế hay không.Lãnh đạo IAEA cho biết phỏng đoán cho rằng miền Bắc sở hữu 30 hoặc 50 đầu đạn hạt nhân, và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un trong một chuyến thị sát tại Viện nghiên cứu vũ khí hạt nhân đã chỉ đạo việc tăng cường hơn nữa nền tảng sản xuất vật chất hạt nhân cấp vũ khí.