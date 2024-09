Hàn Quốc khẳng định tầm quan trọng của việc ổn định chuỗi cung ứng khoáng sản tại MSC

Photo : KBS News

Hàn Quốc, nước Chủ tịch sáng kiến Đối tác an ninh khoảng sản (Minerals Security Partnership - MSP), ngày 26/9 (giờ địa phương) đã chủ trì cuộc họp đại diện cấp cao đầu tiên tại New York (Mỹ), nhấn mạnh đến việc ổn định chuỗi cung ứng khoáng sản trọng tâm.MSP là sáng kiến được ra mắt vào năm 2022 do Mỹ dẫn dắt, nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và đa dạng hóa chuỗi cung ứng các mặt hàng khoáng sản trọng tâm. Sáng kiến này có sự tham gia của 14 nước, trong đó gồm ba nước Hàn-Mỹ-Nhật, và Liên minh châu Âu (EU).Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Kang In-sun đã chủ trì cuộc họp cùng ngày, nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu của MSP là thiết lập chuỗi cung ứng ổn định các khoáng sản trọng tâm cần thiết cho sự phát triển của các ngành công nghệ cao và chuyển đổi sang năng lượng sạch. Ông Kang cam kết sẽ nỗ lực để MSP đạt được những thành quả thiết thực.Các dự án mà sáng kiến Đối tác an ninh khoáng sản đang tiến hành sẽ được tăng từ 23 dự án trong đầu năm nay lên thành 32 dự án. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc đã đề cập đến dự án tiêu biểu của MSP, đó là phát triển mỏ than chì Mahenge ở Tanzania mà doanh POSCO của Hàn Quốc tham gia.Nối tiếp Mỹ, Hàn Quốc giữ chức nước Chủ tịch MSP kể từ tháng 7 năm nay. Seoul hiện đang phối hợp với các nước thành viên, xúc tiến hợp tác với những quốc gia giàu nguồn tài nguyên khoáng sản.