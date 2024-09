Cựu Tổng thư ký đảng cầm quyền Nhật Bản đắc cử chức Chủ tịch đảng Dân chủ tự do

Photo : YONHAP News

Đảng Dân chủ tự do của Nhật Bản ngày 27/9 đã bỏ phiếu bầu lãnh đạo mới của đảng. Kết quả là ông Ishiba Shigeru (67 tuổi), cựu Tổng thư ký đảng cầm quyền Dân chủ tự do, đã được bầu làm Chủ tịch của đảng này, trở thành ứng cử viên cho chức Thủ tưởng Nhật Bản nhiệm kỳ kế tiếp.Ông Shigeru là người có thái độ tương đối ôn hòa trong vấn đề liên quan tới lịch sử giữa hai nước Hàn-Nhật. Ông đã nhận được 215 phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu vòng hai cùng ngày, đánh bại đối thủ là Bộ trưởng An ninh kinh tế Takaichi Sanae, người chỉ nhận được 194 phiếu bầu.Cựu Tổng thư ký Shigeru đã nhận được 154 phiếu bầu ở vòng bỏ phiếu đầu tiên, thấp hơn 27 phiếu so với Bộ trưởng Takaichi (181 phiếu), nhưng đã thành công giành chiến thắng ở vòng bỏ phiếu thứ hai.Quốc hội Nhật Bản dự kiến sẽ mở phiên họp bất thường vào ngày 1/10 tới, bỏ phiếu bầu ông Shigeru làm Thủ tướng, thay thế cho Thủ tướng đương nhiệm Kishida Fumio.