Chính phủ và đảng cầm quyền Hàn Quốc nhất trí tăng quy mô ngân sách ổn định thu nhập cho nông dân

Photo : YONHAP News

Chính phủ và đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân của Hàn Quốc ngày 27/9 đã tổ chức cuộc họp với các tổ chức người nông dân tại Quốc hội, nhất trí xúc tiến chính sách tổng hợp về thiết lập mạng lưới an toàn về thu nhập và kinh doanh cho nông dân.Chủ tịch Ủy ban Chính sách đảng Sức mạnh quốc dân Kim Sang-hoon cho biết Chính phủ và đảng cầm quyền có kế hoạch sẽ tăng cường mạng lưới an toàn thu nhập cơ bản cho nông dân thông qua chế độ chi trả trợ cấp cho nông dân nhằm thúc đẩy chức năng lợi ích công cộng thông qua hoạt động nông nghiệp như bảo vệ môi trường, duy trì cộng đồng nông thôn, an toàn thực phẩm. Ngân sách cho chế độ này sẽ được nâng thêm 300 tỷ won (227 triệu USD) lên thành 3.400 tỷ won (2,57 tỷ USD).Theo đó, phe cầm quyền nhất trí sẽ giảm nhẹ sự cách biệt giữa ruộng lúa và ruộng trồng rau màu trong đơn giá được trợ cấp trực tiếp cơ bản, và sẽ điều chỉnh nâng đơn giá. Chính phủ sẽ mở rộng diện tích được hỗ trợ bằng các khoản trợ cấp trực tiếp cho các loại cây trồng chiến lược, được thanh toán khi trồng các loại cây lương thực chính và tăng đơn giá thanh toán. Hai bên cũng nhất trí mở rộng mức trần thanh toán trợ cấp trực tiếp cho mặt hàng chăn nuôi thân thiện với môi trường để bù đắp cho những chi phí gia tăng từ các hoạt động bảo vệ môi trường, đồng thời mở rộng mức hỗ trợ cho các chương trình nông nghiệp phát thải ít carbon.Chính phủ dự kiến cũng sẽ hỗ trợ cho các nông dân là thanh niên canh tác nông nghiệp ổn định, và đảm bảo thu nhập ổn định cho các hộ nông dân trẻ, hoặc đã lớn tuổi thông qua chế độ trợ cấp trực tiếp khi nghỉ hưu, chuyển nhượng đất nông nghiệp.Ngoài ra, phe cầm quyền nhất trí sẽ triển khai toàn diện Bảo hiểm ổn định thu nhập ở ngành nông nghiệp từ năm sau, tăng cường hệ thống đối phó với rủi ro do thiên tai.