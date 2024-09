Tổng Bí thư Việt Nam và Tổng thống Mỹ trao đổi về việc tăng cường hợp tác tại vùng biển Hoa Nam

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) và báo điện tử VnExpress của Việt Nam ngày 25/9 (giờ địa phương) đưa tin cho biết Tổng Bí thư đảng Cộng sản Tô Lâm, người giữ quyền lực cao nhất trong hàng ngũ lãnh đạo của Việt Nam, đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại New York bên lề chuyến thăm Mỹ tham dự khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.Tổng thống Biden cho biết kể từ khi quan hệ Mỹ-Việt bước sang một kỷ nguyên mới vào năm ngoái, hai nước đã có những dự án đầu tư quan trọng trong lĩnh vực chíp bán dẫn và chuỗi cung ứng, cũng như bắt đầu hợp tác "chưa từng có tiền lệ" trong lĩnh vực an ninh mạng.Vào tháng 9 năm ngoái, ông Biden đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và gặp Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam khi đó là ông Nguyễn Phú Trọng, nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên mức cao nhất là “đối tác chiến lược toàn diện”.Lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington cam kết về tự do hàng hải và pháp quyền, đoàn kết để xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương mở cửa và an toàn hơn. Mỹ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để vì hòa bình, ổn định và hợp tác ở vùng biển Hoa Nam (Việt Nam gọi là biển Đông), và nhằm bảo vệ luật pháp quốc tế.Đáp lại, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao sự đóng góp mang tính lịch sử của Tổng thống Biden trong việc nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Mỹ. Ông Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục thực thi chính sách đối ngoại một cách độc lập, tự lực, đa phương và đa dạng.Mặt khác, Tổng Bí thư Việt Nam cũng đã liên tiếp gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Mỹ như công ty vũ trụ SpaceX, hãng Meta (công ty mẹ của mạng xã hội Facebook), hãng Apple. Trong đó, Phó Chủ tịch cấp cao của SpaceX để xuất kế hoạch đầu tư 1,5 tỷ USD cho Việt Nam liên quan tới dịch vụ internet vệ tinh; Chủ tịch Meta Nick Clegg thì cam kết mở rộng đầu tư, như chia sẻ kế hoạch sản xuất thiết bị thực tế ảo (VR) tại Việt Nam.Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ giúp đỡ để Chính phủ Washington nâng cấp vị thế thương mại của Việt Nam từ “nền kinh tế phi thị trường” (NME) hiện nay lên “nền kinh tế thị trường”. Khi đó, các sản phẩm của mảnh đất chữ S xuất khẩu sang xứ cờ hoa sẽ được giảm thuế chống bán phá giá.