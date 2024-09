Photo : YONHAP News

Đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên của Mỹ Julie Turner ngày 26/9 (giờ địa phương) đã tham gia phiên chất vấn trực tuyến về chủ đề "Tự do tôn giáo tại Bắc Triều Tiên, xu hướng người tị nạn miền Bắc và lựa chọn chính sách của Mỹ" do Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế (USCIRF), một tổ chức của liên bang Mỹ, tổ chức.Tại đây, bà Turner cho biết những người miền Bắc tiếp cận được thông tin có thể giúp ích trong việc thiết lập sự ổn định và thịnh vượng của bán đảo Hàn Quốc, khu vực và hơn thế nữa. Việc mở rộng khả năng tiếp cận thông tin ở Bắc Triều Tiên là trụ cột cốt lõi trong chính sách với Bình Nhưỡng của Washington.Đặc biệt, Đặc phái viên Mỹ nhắc đến tên của các nhà truyền giáo Hàn Quốc như Kim Jeong-uk, Kim Guk-ki, Choi Chun-gil, những người đã bị giam giữ tại miền Bắc xấp xỉ hoặc hơn 10 năm. Quan chức này chỉ ra rằng việc Bình Nhưỡng bắt giữ một cách bất công các nhà truyền giáo và những người mà nước này xem là kẻ chống đối chính trị là một hành vi xâm hại tới tự do tôn giáo và tín ngưỡng một cách trắng trợn. Do đó, việc quyết các hạn chế về tự do tôn giáo là một biện pháp cơ bản để đảm bảo an ninh khu vực.Đặc phái viên Turner một lần nữa nhấn mạnh tới sự quan tâm của Mỹ trong việc nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên mà không đưa ra điều kiện tiên quyết về bất kỳ vấn đề nổi cộm nào, bao gồm cả nhân quyền.