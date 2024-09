Số người nước ngoài xin hưởng bảo hiểm tai nạn lao động tại Hàn Quốc năm 2024 có thể đạt 10.000 người

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc trình lên nghị sĩ Kim Wi-sang (đảng Sức mạnh quốc dân) thuộc Ủy ban Môi trường và lao động tại Quốc hội, tổng số tường hợp đơn xin áp dụng bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay đạt 6.715 trường hợp.Trên đây là số liệu được cộng gộp từ 6.312 trường hợp đăng ký cho lao động người nước ngoài đã đăng ký cư trú và 403 trường hợp người lao động chưa đăng ký cư trú. Trong đó tính đến tháng 8 vừa qua đã có tổng cộng 6.324 đơn đăng ký đã được phê duyệt. Cụ thể, số đơn đăng ký hưởng bảo hiểm tai nạn do gặp sự cố tai nạn là 6.261 trường hợp và hưởng bảo hiểm tai nạn do bệnh tật là 454 trường hợp.Số lượng đơn xin được hưởng tai nạn lao động của người lao động nước ngoài đã tăng lên đều mỗi năm trong suốt 5 năm qua, với 8.054 đơn vào năm 2019, 8.062 đơn vào năm 2020, 8.555 đơn vào năm 2021, 8.886 đơn vào năm 2022 và 9.543 đơn năm 2023. Số trường hợp đăng ký hưởng bảo hiểm tai nạn lao động bình quân tháng trong năm nay là 839 đơn/tháng, và nếu xu hướng này tiếp tục thì con số có thể lần đầu vượt hơn 10.000 trường hợp vào cuối năm nay.Có 74,8% tổng số đơn xin hưởng tai nạn lao động tập trung vào các ngành sản xuất và xây dựng, nơi tập trung nhiều lao động nước ngoài làm việc. 66,8% trường hợp xin hưởng bảo hiểm tai nạn lao động thuộc doanh nghiệp có dưới 50 nhân viên. Xét theo quốc tịch, có 49,7% là người Trung Quốc gốc Hàn, 10% người Trung Quốc, 6,1% người Việt Nam và 5,3% người Uzbekistan.Nghị sĩ Kim Wi-sang chỉ ra rằng Chính phủ cần quản lý chặt chẽ điều kiện làm việc của 1,43 triệu lao động người nước ngoài, lực lượng chủ chốt của ngành công nghiệp thiết yếu của Hàn Quốc, nơi có môi trường làm việc nhiều rủi ro. Chính phủ cũng cần phải có đưa ra đối sách an toàn phù hợp với doanh nghiệp có quy mô nhỏ có sự quản lý yếu kém về vấn đề an toàn, cũng như phù hợp với người nước ngoài vốn không giỏi tiếng Hàn.