Photo : YONHAP News

Phát biểu tại khóa họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra ở New York (Mỹ) hôm 27/9 (giờ địa phương), Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul cho biết Hàn Quốc từ một quốc gia từng nhận viện trợ của Liên hợp quốc nay cam kết sẽ đóng vai trò là người bảo vệ chủ nghĩa đa phương, đảm nhận vai trò thúc đẩy, hỗ trợ và đi tiên phong trong chủ nghĩa này.Ngoại trưởng Cho cho biết Seoul mong muốn trở thành quốc gia trụ cột toàn cầu với trách nhiệm liên quan đến hệ thống chủ nghĩa đa phương và nhận thức về năng lực phát triển như một nước bảo vệ tư tưởng này. Ông Cho khẳng định Hàn Quốc là "minh chứng sống" cho chủ nghĩa dân chủ và sự thịnh vượng có thể đạt được dựa trên nguồn viện trợ của Liên hợp quốc sau khi bị tàn phá bởi chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).Bộ trưởng Cho đề ra ba vai trò của Hàn Quốc trong việc khôi phục chủ nghĩa đa phương như Liên hợp quốc bao gồm: trở thành nước thúc đẩy hòa bình bền vững, nhà viện trợ cho sự phát triển bền vững và các hành động đối phó với biến đổi khí hậu, nước dẫn đầu trong việc thiết lập các quy tắc và cơ chế quản trị mới.Trong bài phát biểu, ông Cho Tae-yul cũng lên án giao dịch vũ khí trái phép giữa Nga và Bắc Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Quan chức Hàn Quốc chỉ ra rằng chương trình phát triển hạt nhân và hành vi đàn áp nhân quyền của miền Bắc có liên quan mật thiết như "hai mặt của đồng xu", khẳng định Bình Nhưỡng tập trung hết nguồn tài nguyên khan hiếm đáng lẽ ra phải được dành cho người dân nghèo đói nhưng lại để phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt.Ngoại trưởng Cho nhấn mạnh Học thuyết thống nhất 15/8 mà Tổng thống Yoon Suk Yeol công bố gần đây là đưa ra tầm nhìn về "một bán đảo Hàn Quốc thống nhất, tự do, hòa bình và thịnh vượng".