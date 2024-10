Hàn Quốc và Slovakia thiết lập quan hệ đối tác chiến lược

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 30/9 đã có cuộc họp thượng đỉnh với Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan, Seoul, nhân dịp ông Fico có chuyến thăm chính thức đến Hàn Quốc. Hai bên đã tái xác nhận tầm quan trọng của việc chia sẻ các giá trị chung như tự do, nhân quyền và pháp quyền, thông qua tuyên bố chung về việc nâng tầm mối quan hệ song phương lên thành “đối tác chiến lược”.Như vậy, Hàn Quốc đã chính thức thiết lập quan hệ "đối tác chiến lược" với 4 nước Trung Âu thuộc nhóm Visegrad (V4) là Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia. Đây cũng là lần đầu tiên Slovakia thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với một quốc gia châu Á.Hai nhà lãnh đạo cam kết tăng cường hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực gồm chính trị, an ninh, quốc phòng; kinh tế, thương mại; khoa học, y tế, xã hội, văn hóa và các vấn đề quốc tế khác.Đặc biệt, Seoul và Bratislava đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác năng lượng toàn diện, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng không phát thải carbon như điện hạt nhân, năng lượng tái tạo và hydro. Ngoài ra, hai bên còn ký kết MOU về Khung xúc tiến thương mại và đầu tư (TIPF), nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hoạt động tại Slovakia trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghiệp và chuỗi cung ứng.Kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và Slovakia đã tăng từ khoảng 3 tỷ USD năm 2020 lên khoảng 4 tỷ USD vào năm 2023, thể hiện xu hướng tăng trưởng bền vững.Hai nước dự định sẽ đẩy mạnh trao đổi và đối thoại ở nhiều cấp độ, từ Bộ Ngoại giao, Quốc hội đến các cơ quan liên quan, để duy trì động lực cho các cuộc trao đổi cấp cao thường xuyên.Seoul và Bratislava cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực xã hội, giao lưu văn hóa và con người nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, cũng như thúc đẩy việc ký kết Hiệp định về làm việc kết hợp nghỉ ngơi, và hỗ trợ xúc tiến thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương của hai nước.Thủ tướng Fico bày tỏ sự ủng hộ đối với "Học thuyết thống nhất ngày 15/8" của Tổng thống Yoon, nhằm hướng tới một bán đảo Hàn Quốc thống nhất, tự do, hòa bình và thịnh vượng. Ông Fico cũng bày tỏ lo ngại về việc Bắc Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc thông qua hợp tác quân sự với Nga, cũng như về tình hình vi phạm nhân quyền tại miền Bắc.