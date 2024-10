Sản xuất và tiêu dùng tại Hàn Quốc chuyển sang đà tăng trưởng trong tháng 8 sau ba tháng

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 30/9 công bố báo cáo xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 8/2024, trong đó chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng trước đạt 113,7 điểm (mức chuẩn 100 điểm của năm 2020), tăng 1,2% so với tháng trước, tăng trở lại sau đà giảm liên tiếp trong ba tháng 5, 6 và 7.Xét theo hạng mục cụ thể, sản xuất ô tô và chíp bán dẫn tăng lần lượt 22,7% và 6%, kéo sản xuất ngành khai thác khoáng sản tăng 4,1% so với tháng 7. Sản xuất ngành dịch vụ tăng 0,2% nhờ bán buôn bán lẻ tăng 3% và nhà hàng khách sạn tăng 4,4%.Chỉ số doanh số bán lẻ, một số liệu cho thấy xu hướng tiêu dùng trong tháng 8, tăng 1,7% so với tháng trước đó, mức tăng trưởng cao nhất sau 18 tháng kể từ tháng 2/2023 (4%). Trong đó doanh số hàng hóa lâu bền như ô tô tăng 1,2%, hàng hóa kém bền như thực phẩm tăng 2,7%.Một quan chức Cục Thống kê giải thích nguyên nhân tiêu dùng tăng là do lượng tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm tăng từ trước thềm nghỉ lễ Tết Trung thu, cùng với việc năm nay ít mưa hơn mọi năm khiến người dân tích cực ra ngoài vui chơi.Ngược lại, đầu tư thiết bị trong tháng 8 giảm 5,4%; tiến độ hoàn thiện công trình xây dựng giảm 1,2% do sự sụt giảm trong thành tích xây dựng các công trình không phải nhà ở.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, một số liệu đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, đạt 98,2 điểm, giảm 0,1%. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần đạt 100,6 điểm, giảm 0,1%.