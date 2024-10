Photo : KBS News

Người phát ngôn Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Frederic Dal trong bài phỏng vấn qua thư điện tử với truyền thông Hàn Quốc ngày 27/9 (giờ địa phương) khẳng định Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nhấn mạnh đến việc các nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an vẫn có hiệu lực, cần thiết phải đối thoại với miền Bắc.Lập trường trên được đưa ra là nhằm trả lời cho phát biểu của Tổng giám đốc Grossi trong bài phỏng vấn với hãng tin AP (Mỹ) đăng tải một ngày trước, khi ông này cho rằng Bắc Triều Tiên trên thực tế đã trở thành "nước sở hữu hạt nhân" (a de facto nuclear weapon possessor state) vào năm 2006.Người phát ngôn của IAEA giải thích bài phỏng vấn của Tổng giám đốc Grossi là nhằm nhấn mạnh đến sự cần thiết phải nỗ lực đối thoại với miền Bắc để có thể thực hiện các cuộc thanh tra thực tế tại nước này, nhằm đảo ngược chương trình hạt nhân trái phép của Bình Nhưỡng, chứ không phải là muốn công nhận Bắc Triều Tiên là nước sở hữu hạt nhân để thảo luận về vấn đề giải trừ hạt nhân.Ông Frederic Dal cũng đề cập đến báo cáo gần đây của IAEA với nội dung chi tiết để kiểm chứng chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trong đó, Mục 36 nêu rõ rằng IAEA sẽ nhanh chóng hợp tác để đảm bảo Bắc Triều Tiên tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ theo nghị quyết của Hội đồng bảo an và thực hiện hiệu quả Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Tổng giám đốc IAEA vẫn tiếp tục theo đuổi việc giải quyết tất cả các vấn đề chưa được giải quyết phát sinh trong khoảng thời gian miền Bắc không tham gia các hoạt động theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.Mặc dù các hoạt động thanh tra và kiểm chứng nhằm phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên đã không thể tiến hành do Bình Nhưỡng liên tục không chấp thuận kể từ khi tuyên bố rút khỏi NPT vào năm 1993, song Tổng giám đốc Grossi vẫn khẳng định rằng IAEA sẽ tiếp tục chuẩn bị và xúc tiến các hoạt động này.