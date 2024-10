Hàn Quốc và Việt Nam mở rộng hợp tác đối phó với tội phạm xuyên biên giới

Photo : YONHAP News

Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Cho Ji-ho đã có chuyến thăm Việt Nam trong hai ngày 28-29/9, liên tiếp có cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Công an Việt Nam Lương Tam Quang. Tại đây, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác an ninh để giải quyết vấn đề tội phạm xuyên biên giới như tội phạm tình dục kỹ thuật số, đánh bạc trái phép trực tuyến.Tại cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Giám đốc Cho đánh giá rằng dựa trên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà Hàn Quốc và Việt Nam đã hợp tác trong nhiều lĩnh vực trong những năm qua, hai bên đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể cả trong lĩnh vực an ninh. Seoul sẽ bảo vệ sự an toàn và đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân Việt Nam và công dân Hàn Quốc đang sinh sống ở nước sở tại thông qua các dự án hợp tác đa dạng, bao gồm cả dự án tăng cường năng lực điều tra khoa học của Việt Nam như giám định vết máu, hỏa hoạn dự kiến bắt đầu từ năm sau.Đáp lại, Thủ tướng Việt Nam cho biết hợp tác an ninh Hàn-Việt được đánh giá là một ví dụ điển hình trên toàn thế giới, và sự hợp tác giữa cơ quan cảnh sát của hai nước sẽ tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, hai bên đã nhất trí sẽ tăng cường phối hợp song phương hơn nữa trong vấn đề tội phạm xuyên biên giới. Quan chức hai nước cũng thảo luận về phương án để Công an Việt Nam tham gia vào nền tảng "Ainarae" để đối phó với tội phạm bạo hành tình dục kỹ thuật số quốc tế do Cảnh sát Hàn Quốc phát triển. Đây là nền tảng để cơ quan thi hành pháp luật của các nước chia sẻ tình hình phát tán nội dung bóc lột tình dục kỹ thuật số, để nhanh chóng xóa bỏ và chặn đứng hành vi này.Kể từ năm 2017, khi Tổng Bí thư đương nhiệm là ông Tô Lâm còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, Hàn Quốc và Việt Nam đã thúc đẩy hợp tác an ninh trong nhiều lĩnh vực như điều tra khoa học, phòng ngừa tai nạn giao thông và dẫn độ tội phạm. Đặc biệt, Cảnh sát Hàn Quốc đã truyền thụ cho Công an Việt Nam các kỹ thuật phân tích bằng chứng hiện trường, giám định gen di truyền A​DN, pháp y số, và kỹ thuật điều tra, phòng ngừa tai nạn giao thông, thông qua 4 dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).Mặt khác, Giám đốc Cho Ji-ho cũng tổ chức buổi tọa đàm với cộng đồng Hàn kiều và lãnh đạo các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa cho công tác hỗ trợ nhanh chóng và an toàn.