Bắc Triều Tiên: “Mỹ là đồng phạm chính trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine”

Photo : YONHAP News

Trong tuyên bố được đăng tải trên Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/9, Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong đã chỉ trích mạnh mẽ phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi cho rằng Bình Nhưỡng là đồng phạm trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine là vô căn cứ và hoàn toàn không thể chấp nhận dưới bất kỳ lý do nào. Bà Kim nhấn mạnh đây là một hành động khiêu khích chính trị đầy liều lĩnh.Phó Chủ tịch Kim chỉ ra rằng nếu dựa theo quan điểm của Tổng thống Ukraine, thì chính Mỹ và các nước phương Tây, những bên đã cung cấp lượng vũ khí và đạn dược lớn nhất cho chiến trường Ukraine, mới chính là những quốc gia đáng bị xem là đồng phạm hàng đầu.Trước đó, trong một cuộc họp cấp cao của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thảo luận về hòa bình tại Ukraine được tổ chức tại New York (Mỹ) ngày 24/9 (giờ địa phương), Tổng thống Zelensky đã cáo buộc Nga biến Iran và Bắc Triều Tiên thành đồng phạm thực sự trong các tội ác chiến tranh diễn ra ở châu Âu, đồng thời tố hai quốc gia này giúp Matxcơva sát hại người dân, cũng như chiếm đoạt lãnh thổ Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí.Ngoài ra, bà Kim còn lên án quyết định của Washington trong việc tiếp tục hỗ trợ thêm cho Kiev, cho rằng đây là hành động cố tình làm leo thang căng thẳng, kéo dài và mở rộng cuộc xung đột, đẩy toàn châu Âu vào thảm họa của chiến tranh hạt nhân.Bà Kim Yo-jong cũng nhắc lại phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/9 vừa qua rằng Matxcơva có thể đáp trả việc phương Tây hỗ trợ vũ khí cho Kiev bằng vũ khí hạt nhân. Miền Bắc cảnh báo Mỹ và các nước phương Tây không nên xem nhẹ hoặc đánh giá thấp lời "cảnh báo nghiêm túc" này.