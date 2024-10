Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc tháng 9/2024 duy trì đà tăng trưởng 12 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/10 đã công bố báo cáo "Xu hướng xuất nhập khẩu tháng 9/2024", trong đó kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc tháng trước đạt 58,77 tỷ USD, tăng 7,5% so với năm ngoái, đà tăng 12 tháng liên tiếp từ tháng 10 năm ngoái. Đây cũng là mức cao kỷ lục xét riêng trong các tháng 9 từ trước đến nay.Trong số 15 mặt hàng xuất khẩu chủ lực, 6 mặt hàng có kim ngạch tăng bao gồm chíp bán dẫn, thiết bị truyền thông không dây, máy tính, ô tô, tàu thuyền và dược phẩm sinh học.Cụ thể, xuất khẩu chíp bán dẫn trong tháng 9 đạt 13,6 tỷ USD, tăng 37,1% so với tháng 9 năm 2023, đà tăng trưởng 11 tháng liên tiếp. Xuất khẩu ô tô đạt 5,5 tỷ USD, tăng 4,9%, lập kỷ lục cao nhất trong các tháng 9. Đây cũng là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu ô tô quay trở lại xu hướng tăng sau 4 tháng suy giảm.Xuất khẩu máy tính gồm ổ cứng thể rắn SSD, tăng mạnh 132% lên 1,5 tỷ USD. Xuất khẩu thiết bị viễn thông không dây, tàu thuyền và dược phẩm sinh học cũng lần lượt tăng 19%, 76,2% và 9,9%, đạt 1,9 tỷ USD, 2,4 tỷ USD và 1,2 tỷ USD.Xét theo quốc gia, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 11,7 tỷ USD, tăng 6,3%, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với chíp bán dẫn và thiết bị viễn thông không dây. Cán cân thương mại với Trung Quốc cũng chuyển sang thặng dư 500 triệu USD sau 7 tháng nhờ xuất khẩu khởi sắc.Xuất khẩu sang Mỹ trong tháng 9 tăng 3,4%, đạt 10,4 tỷ USD, mức cao nhất trong các tháng 9 từ trước đến nay. Xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) cũng ghi nhận mức tăng 5,1%, đạt 6 tỷ USD, nhờ sự tăng trưởng của các mặt hàng công nghệ thông tin như thiết bị truyền thông không dây và máy tính.Mặt khác, kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc tháng 9 đạt 52,12 tỷ USD, tăng 2,2% so với năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu dầu thô và khí gas lần lượt giảm 11,6% và 0,6%, kéo tổng kim ngạch nhập khẩu năng lượng giảm 8,4% xuống còn 10,4 tỷ USD.Cán cân thương mại tháng 9 thặng dư 6,66 tỷ USD, tiếp tục đà thặng dư 16 tháng liên tiếp.