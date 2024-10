Hiến pháp mới của Bình Nhưỡng tập trung làm rõ Seoul là

Photo : YONHAP News

Tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao ngày 15/9 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã quyết định triệu tập kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tối cao khóa XIV vào ngày 7/10 tới tại Bình Nhưỡng, để thẩm định dự thảo sửa đổi Hiến pháp xã hội chủ nghĩa.Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng nhân dân tối cao hồi tháng 1 năm nay, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã chỉ thị sửa đổi Hiến pháp, trong đó ra lệnh xóa bỏ các cụm từ "tự chủ", "hòa bình thống nhất", "đại đoàn kết dân tộc", nêu rõ Hàn Quốc là "kẻ thù số một", "kẻ thù bất biến", giáo dục người dân nhận thức rằng Hàn Quốc là "kẻ thù chính" không đổi của Bắc Triều Tiên.Hiến pháp hiện hành của miền Bắc nêu rõ việc thống nhất tổ quốc là nhiệm vụ của quốc gia, là sự nghiệp vĩ đại của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) và cố Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-il. Tuy nhiên, theo chỉ thị của ông Kim Jong-un, những nội dung này nhiều khả năng sẽ bị loại bỏ trong Hiến pháp sửa đổi sắp tới.Chủ tịch Kim hồi đầu năm cũng đã nhấn mạnh việc đưa vào Hiến pháp nội dung là hoàn toàn chiếm đóng, bình định và thu phục Hàn Quốc, rồi sáp nhập vào lãnh thổ của Bắc Triều Tiên khi chiến tranh xảy ra là điều quan trọng.Trong bài phỏng vấn với hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 1/10, nhà nghiên cứu Oh Kyung-seop thuộc Viện nghiên cứu thống nhất Hàn Quốc nhận định khả năng thống nhất bằng vũ khí hạt nhân trong tình huống khẩn cấp có thể sẽ được Bình Nhưỡng thể hiện dưới một hình thức nào đó trong Hiến pháp sửa đổi.Ngoài ra, một điểm thu hút sự quan tâm nữa là việc miền Bắc sẽ quy định thế nào về đường biên giới trên biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc. Vào tháng 2 năm nay, ông Kim Jong-un đã chỉ thị tăng cường chuẩn bị quân sự tại khu vực phía Bắc đảo Yeonpyeong và Baengnyeong. Do đó, có khả năng Bắc Triều Tiên sẽ đơn phương tuyên bố một đường biên giới trên biển mới hoặc đường ranh giới phòng thủ gần hai hòn đảo này, thậm chí có thể tiến xa hơn về phía Nam so với tuyên bố năm 2007.Hiến pháp xã hội chủ nghĩa của Bắc Triều Tiên lần đầu được thông qua tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tối cao khóa V vào tháng 12/1972 và đã trải qua 10 lần sửa đổi, với lần gần đây nhất diễn ra vào tháng 9 năm ngoái trong kỳ họp thứ 9 của Hội đồng nhân dân tối cao khóa XIV.