Chính phủ Hàn Quốc vay hơn 115 tỷ USD từ Ngân hàng trung ương trong 9 tháng đầu năm 2024

Theo tài liệu mà Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) trình lên nghị sĩ Lim Kwang-hyun (đảng Dân chủ đồng hành) ngày 1/10, tính đến cuối quý III năm nay, Chính phủ đã vay tạm thời từ BOK và chưa hoàn trả 10.500 tỷ won (8 tỷ USD).Chế độ cho vay tạm thời này là một biện pháp nhằm bù đắp sự thiếu hụt tạm thời về tài chính do sự chênh lệch giữa thu và chi trong năm tài chính, tương tự như chế độ hạn mức tín dụng của cá nhân.Từ đầu năm đến hết quý III, Chính phủ đã vay 152.600 tỷ won (115,7 tỷ USD), trong đó đã hoàn trả 142.100 tỷ won (107,7 tỷ USD). So với cùng kỳ các năm trước, quy mô vay tạm thời lũy kế từ đầu năm đến cuối quý III đã đạt mức cao nhất trong vòng 14 năm qua, kể từ khi bắt đầu lập dữ liệu thống kê liên quan vào năm 2011. Dù quý IV vẫn chưa kết thúc, tổng quy mô vay tạm thời đến hết quý III đã vượt qua mức kỷ lục 117.600 tỷ won (89,2 tỷ USD) của cả năm ngoái.Số lần vay tạm thời từ đầu năm đến cuối quý III là 75 lần, nhiều hơn so với 64 lần của cả năm 2023. Tổng lãi suất phát sinh từ các khoản vay này trong năm 2024 là 193,6 tỷ won (146,8 triệu USD), cao hơn so với mức 150,6 tỷ won (114 triệu USD) của cả năm ngoái.Lãi suất cho vay tạm thời ba quý đầu năm nay duy trì ở mốc 3%. Trước đó, lãi suất đã giảm xuống còn 0,601% vào quý II/2021, nhưng sau đó lần lượt vượt ngưỡng 1% vào quý I/2022, 2% vào quý IV cùng năm và 3% trong quý I/2023, cho thấy xu hướng tăng liên tục.