Bình Nhưỡng tuyên bố không từ bỏ quyền “tự vệ hợp pháp”

Photo : KBS News

Trong phiên thảo luận chung của khóa họp thứ 79 Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại New York (Mỹ) vào ngày 30/9 (giờ địa phương), Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ không thảo luận về vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trong vấn đề quyền tự vệ, một quyền hợp pháp của quốc gia có chủ quyền. Ông Kim khẳng định miền Bắc sẽ từ chối các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa và tiếp tục duy trì vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.Đại sứ Kim tuyên bố rằng dù ứng cử viên nào lên nắm quyền tại Mỹ trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 tới, Bắc Triều Tiên sẽ không chỉ đối phó với một chính quyền đơn lẻ mà là với toàn bộ quốc gia Mỹ nói chung, và tương tự thì Washington cũng sẽ phải đối đầu với một Bình Nhưỡng đã thay đổi.Ông Kim Song còn chỉ trích Mỹ khi coi quyền tự vệ hợp pháp của Bắc Triều Tiên, vốn không gây hại cho bất kỳ ai, là một mối đe dọa và hành động khiêu khích. Ông này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.Về phần mình, Phó Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Kim Sang-jin đã phản bác và khẳng định cáo buộc của Bình Nhưỡng cho rằng Seoul và Washington đang biện minh cho việc theo đuổi vũ khí hạt nhân là hoàn toàn vô căn cứ.Phó Đại sứ Kim nhấn mạnh nguyên nhân cốt lõi của vấn đề là miền Bắc đã liên tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo trái phép, vi phạm trực tiếp các nghị quyết của Hội đồng bảo an, thậm chí còn đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu, làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực lân cận.Ông Kim Sang-jin khẳng định các biện pháp phòng thủ và răn đe hạt nhân của Hàn Quốc và Mỹ là nhằm đối phó với các mối đe dọa quân sự từ Bắc Triều Tiên; chính mối uy hiếp hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng một cách bất hợp pháp của Bình Nhưỡng mới là lý do chính khiến Seoul và Washington tăng cường mở rộng hợp tác.