Số người thất nghiệp trên 6 tháng tại Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Theo số liệu trên Cổng thống kê quốc gia (KOSIS) của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 1/10, tính đến tháng 8/2024, số người không có việc làm là 564.000 người. Trong đó, có 113.000 người đã thất nghiệp trên 6 tháng, chiếm 20%, mức cao nhất trong 25 năm kể từ ghi nhận 20,1% tháng 8/1999, thời điểm xảy ra khủng hoảng tiền tệ châu Á.Số người không có việc làm trên 6 tháng đã vượt mốc 100.000 người từ tháng 10/2020 đến tháng 7/2021 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng sau đó giảm dần và thường duy trì ở dưới ngưỡng 100.000 người.Tuy nhiên, từ tháng 3 năm nay, con số này bắt đầu tăng trở lại và liên tục tăng trong 6 tháng qua. Đặc biệt, đến tháng 7, tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái đã đạt mức hai con số, cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ.Ngược lại, tổng số người thất nghiệp đã bắt đầu giảm từ tháng 7, đà giảm hai tháng liên tiếp so với một năm trước. Mặc dù tổng số người thất nghiệp giảm, nhưng số người không đi làm trong vòng hơn nửa năm lại gia tăng, khiến tỷ lệ của nhóm này tăng đáng kể. Nguyên nhân chính được cho là do những người xin việc không tìm được công việc phù hợp với kỳ vọng.Trong khi đó, trong số người "không hoạt động kinh tế" trong tháng 8, số người "nghỉ ngơi" đạt 2.567.000 người, tăng 245.000 người (10,6%) so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm "nghỉ ngơi không hoạt động kinh tế" bao gồm cả những người không có ý định tìm việc và những người muốn làm việc nhưng không thể tìm được vị trí phù hợp.