Photo : KBS News

Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) cho biết trong tổng số 25,12 triệu hộ gia đình, có 10,22 triệu hộ, chiếm khoảng 40,5%, rơi vào nhóm chịu mức giá điện lũy tiến cao nhất (bậc 3). Nguyên nhân được cho là do lượng tiêu thụ điện năng của các hộ gia đình tăng mạnh trong mùa hè, cùng với đợt nắng nóng khắc nghiệt vào tháng 8.Số hộ thuộc nhóm chịu giá điện thấp nhất (bậc 1) là 8,95 triệu, trong khi 6,04 triệu hộ thuộc bậc 2. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nắng nóng bất thường, số hộ rơi vào bậc 3 đã tăng khoảng 21%, từ 8,44 triệu hộ vào năm ngoái.Biểu giá điện lũy tiến tại Hàn Quốc chỉ áp dụng cho mục đích dân dụng từ năm 2019 đến nay không thay đổi. Cụ thể, giá điện sinh hoạt cho mùa hè (tháng 7-8) được chia thành 3 bậc gồm dưới 300 kWh (0,09 USD/kWh), từ 300 kWh đến 450 kWh (0,16 USD/kWh), và trên 450 kWh (0,23 USD/kWh), với mức giá tăng dần theo lượng tiêu thụ.Theo đó, chi phí phụ thuộc vào việc các hộ gia đình tiêu thụ điện có vượt các ngưỡng 300 kWh hoặc 450 kWh hay không, nhằm khuyến khích tiết kiệm năng lượng và áp đặt gánh nặng kinh tế lên các hộ tiêu thụ nhiều điện.Tuy nhiên, ngày càng nhiều ý kiến cho rằng cần điều chỉnh lại các bậc thang của biểu giá điện cho phù hợp hơn với thực tế, vì nhiều hộ gia đình bình thường không tiêu thụ nhiều điện, vẫn bị áp mức giá cao nhất trong hệ thống này suốt 6 năm qua.Ngoài ra, các loại năng lượng khác như khí đốt và hệ thống sưởi lại không áp dụng biểu giá lũy tiến đối với các hộ gia đình. Một số ý kiến chỉ trích rằng giá điện lũy tiến hiện tại không công bằng, khi gây bất lợi kinh tế cho các hộ gia đình đông người, chẳng hạn các gia đình có hai con, vốn được khuyến khích theo chính sách nhà nước, nên có nhu cầu tiêu thụ điện cao hơn.Tổng công ty điện lực Hàn Quốc cũng thừa nhận rằng hóa đơn tiền điện đã tăng do đợt nắng nóng vừa qua, nhưng giá điện ở bậc 1 và 2 vẫn thấp hơn chi phí sản xuất. Do đó, ưu tiên hàng đầu của KEPCO là điều chỉnh giá điện lên mức hợp lý và xem xét nhiều phương án để giảm bớt gánh nặng cho các hộ gia đình.KEPCO cũng cho biết tỷ lệ hộ thuộc bậc 3 trong các mùa khác ngoài mùa hè chỉ chiếm 11%, và ngay cả khi tính cả mùa hè, tỷ lệ trung bình hàng năm chỉ ở mức 13%. Vì vậy, việc đánh giá rằng tỷ lệ hộ gia đình thuộc bậc 3 tăng đột biến chỉ dựa vào mùa hè là chưa chính xác.