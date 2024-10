Giá tiêu dùng tháng 9/2024 tại Hàn Quốc có mức tăng thấp nhất trong 3 năm 7 tháng

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 2/10 công bố chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 9 đạt 114,65 điểm (mức chuẩn 100 điểm của năm 2020), tăng 1,6% so với một năm trước, ghi nhận mức tăng thấp nhất sau tháng 2/2021 (từng là 1,4%).Đây cũng là lần đầu tiên sau 3 năm 6 tháng, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng ở ngưỡng 1%. Con số này từng ở mức 3,1% vào tháng 3 năm nay, rồi giảm xuống còn 2,9% trong tháng 4 và duy trì mức 2% cho đến tháng 8.Nguyên nhân khiến tỷ lệ lạm phát giảm là nhờ vật giá liên quan đến chế phẩm dầu mỏ giảm 7,6% so với cùng kỳ năm trước, kéo toàn bộ giá tiêu dùng xuống 0,32%. Do đó, giá các sản phẩm công nghiệp cũng chỉ tăng 0,3%. Trong khi đó, giá nông lâm thủy sản và lương thực đã tăng 2,3%, đặc biệt là giá cải thảo tăng đến 53,6%, củ cải và xà lách lần lượt tăng 41,6% và 31,5%. Giá lê và ớt xanh cũng tăng hơn 25%.Ngoài ra, giá điện-gas-nước tăng 3% và giá dịch vụ tăng 2,2% so với một năm trước.Chỉ số vật giá cơ bản, phản ánh dòng chảy chung của vật giá (không bao gồm nông sản và các loại xăng, dầu), tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá tiêu dùng cơ bản, không gồm các mặt hàng thực phẩm và năng lượng theo cách tính của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tăng 2%Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choi Sang-mok đánh giá lạm phát giá tiêu dùng dường như đang trở nên ổn định song vẫn phải cân nhắc đến những diễn biến như giá dầu quốc tế và nông sản tăng do thời tiết thay đổi.